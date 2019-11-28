富邦金控連續五年入選「台灣企業永續獎」前五十大台灣永續企業

台灣永續能源研究基金會舉辦的《2019台灣企業永續獎》今( 28)日舉行頒獎典禮，富邦金控今年再度獲選《台灣企業永續獎》 前五十大台灣永續企業；「富邦金控2018年企業社會責任報告書 」亦連續七年榮獲「台灣TOP50台灣企業永續報告獎— 金融及保險業白金獎」。富邦金控及旗下子公司富邦人壽、 台北富邦銀行更一舉拿下五座單項績效獎，包括「人才發展獎」、「 創意溝通獎」、「氣候領袖獎」、「創新成長獎」、「社會共融獎」 ，代表富邦在永續經營及金融創新上的表現備受肯定！

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控自2015年開始推動「 富邦金控永續經營(ESG)願景工程」，以品牌精神「 正向的力量」為核心，聚焦於領航投資、驅動創新、在地實踐、 當責授信及正向關懷五大策略，今年並首度導入True Value真實價值方法學，將非財務績效指標財務化， 衡量五大策略對環境與社會面的外部衝擊與效益， 並藉此工具進一步發現富邦金控五大策略所創造的外部價值超乎預期 ，代表富邦金控成功結合金融本業的核心職能發揮正向的力量， 未來也將繼續朝向社會共好的永續目標邁進。

「富邦金控2018年企業社會責任報告書」亦再度榮獲「台灣TO P50台灣企業永續報告獎—金融及保險業白金獎」， 為連續七年榮獲台灣企業永續獎青睞， 更是台灣金融業唯一經會計師事務所全面確信的報告書。

串連氣候變遷議題打造「綠活」企業文化 首獲「氣候領袖獎」

富邦金控致力推動各式員工照護與人才發展計劃， 樹立幸福職場典範，連續第三年獲「人才發展獎」， 目前推動的重點計劃包括：(1)建立平等包容、開放溝通的文化， 簽訂團體協約、舉辦高階主管面對面活動， 並持續進行員工意見調查等。(2) 計畫性發展員工專業能力並打造多元、自主的學習環境， 藉由主管領導力培訓、 基層儲備主管訓練計畫等各式方案發展專業能力； 同時善用不同業別之子公司設計輪調制度。(3) 推動友善的健康福利制度，成為幸福家庭的守護者， 包括員工健身中心、幸福食堂以及優於法令之產假與生產、 育兒補助等。

2015年起，富邦金控關切環境議題，啟動「餐桌上的氣候變遷」 溝通，從改善員工飲食， 進而結合外部公益組織訓練員工一同為環境盡力。富邦「幸福食堂」 不僅禁用一次性餐具，更採用小農食材，年採購量已達7,000公 斤。富邦更與社企平台合作，開創面向客戶與利關人的溝通渠道。2 018年「綠色採購」總體金額已突破三億元，為國內企業之典範， 今年也第三度榮獲「創意溝通獎」。

富邦金控落實執行「在地實踐」政策，今年首度榮獲「氣候領袖獎」 。富邦金控對內推動各項節能減碳方案，持續汰換老舊耗能設備， 逐年提高綠色採購比例、自建太陽能光電板，連續兩年達成共3%減 碳目標。對外推廣無紙化金融服務、提昇綠色投資、 創新綠色金融產品；進行低碳投資，以投資綠能或替代能源， 確保環境永續發展；引導資金投入綠色產業鏈，推動節能優惠貸款； 透過提供再生能源業者客製化的相關保險，協助其降低營運風險； 更致力開發多元完整的各類型農業保險商品， 以因應極端氣候變化的衝擊。富邦金控從企業內部的低碳實踐， 到對外發揮金融影響力，降低企業營運造成的環境衝擊。

打造青銀共伴在地生活圈 富邦人壽守護高齡關懷失智

台灣已為高齡社會且失智人口推估超過28萬， 富邦人壽長期關注失智與高齡議題，以青銀共伴為目標， 集結公部門、公益組織、校園等各方之力打造在地生活圈，榮獲「2 019年第十二屆TCSA台灣企業永續獎－社會共融」殊榮， 透過企業的號召與影響力，降低高齡與少子化趨勢對社會的衝擊。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，失智與高齡不單只是一個家庭的事， 而是社會大眾應共同正視的課題，富邦人壽展現保險精神，全台50 0多個通訊處、約3萬名員工皆完成線上培訓成為失智守護天使， 在關鍵時刻伸手協助、予以關懷，成為社區的友善好鄰居。

秉持正向的力量，富邦人壽首創醫師確診送失智協尋手鍊模式， 與全台100個失智相關診科醫師合作， 致力提升手鍊配戴率以降低走失及其可能帶來的死亡風險， 配戴手鍊者走失協尋率高達100%，讓病友儘早配戴， 即時啟動守護機制。也針對家人初罹患失智症的家庭，打造「 新手失智家庭分享會」，給予專業知識與支持能量。

北富銀致力創新應用 打造最佳金融體驗

北富銀近年致力創新，全方位運用AI、區塊鏈、 大數據等數位科技開發許多創新產品及服務， 希望能替客戶帶來更佳的金融體驗，並榮獲「2019年第十二屆T CSA台灣企業永續獎－創新成長」肯定。

為協助年輕世代累積財富並滿足全民退休準備需要， 北富銀與英國最大線上資產管理公司Nutmeg合作， 創新推出奈米投智能理財服務。奈米投最大優勢就是終身免手續費， 能大幅節省投資成本，同時具備「低波穩酬」特性， 不僅可輕鬆布局全球ETF， 還會因應市場狀況聰明自動調整投資配置， 在快速變化的經濟局勢下幫助客戶享有低波動的穩定報酬。 截至目前，98%奈米投客戶都有獲利， 成為投資人追求穩健收益的利器。

同時，北富銀也將創新融入企業營運，例如已申請專利的「eMIS 大數據績效管理儀表板」能垂直整合前中後台系統， 提供全面性動靜態財務分析，協助北富銀即時觀察客戶動態趨勢， 為客戶提供更好的產品與服務。