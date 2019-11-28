美國FDA警告加州蘿蔓生菜爆大腸桿菌污染　台灣食藥署實施嚴管進口

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）由於美國和加拿大發布警告，美國加州薩利納斯種植的蘿蔓生菜，遭到大腸桿菌污染，我國食藥署表示，將加強輸入管控措施預計1個月，也不排除延長管制期間。

食藥署表示，美國食品藥物管理署（FDA）及疾病管制署(CDC)、加拿大食品檢驗局(CFIA)發布警告指出，提醒消費者避免食用受O157:H7型大腸桿菌污染之加州薩利納斯(Salinas)種植的蘿蔓生菜(romaine lettuce)。目前在美國已有67例通報個案。

食藥署自11月28日至108年12月27日(出口日)，針對美國輸入之「蘿蔓生菜」(貨品輸入號列「0705.11.00.00-5, 結球萵苣，生鮮或冷藏」、「0705.19.00.00-7, 其他萵苣，生鮮或冷藏」、「0709.99.90.90-8, 其他蔬菜，生鮮或冷藏」且品名含有「romaine」或等同字義之產品)實施加強輸入管控措施，輸入時，須檢附美國食品安全主管機關證明文件，未檢附則暫停輸入查驗申請。

呼籲消費者家中如有已購買且尚未食用的美國蘿蔓生菜，建議不要食用，或煮熟再食用，若有身體不適情形，應儘速就醫。

另外，食藥署已通知國內輸入業者，應落實自主管理，確認輸入、販售、供應之產品符合食品安全衛生條件，如發現有危害食品安全衛生之虞時，應依食品安全衛生管理法第7條第5項規定，主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報直轄市、縣（市）主管機關。

O157:H7型大腸桿菌其臨床表現與僅造成腹瀉的大腸桿菌不同，該菌可能會引發溶血性尿毒症，甚至死亡。根據疾管署資料，O157:H7型大腸桿菌在北美洲、南美洲南部、歐洲、南非、大陸、日本及 澳洲等地區流行，其中以美國、加拿大、英國、法國 及日本等已開發及緯度較高的國家發生率較高。

美國平均每年有將近7300人感染,造成約60人死亡。 日本在1996年曾發生全球最大規模的食物中毒事件(蘿蔔嬰遭污染)，造成 約17,000人感染，13人死亡。