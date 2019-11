〈時評〉香港啟示錄－不自由 毋寧死

香港啟示錄

為什麼香港這麼反彈中共,因為他們始終記得三十年前(1989)的六四天安門事件,中共有多麼殘暴,並有「血染的風采」歌曲來聲援中共人民(註1),更別提他們也看到近年來中共對法輪功、西藏、新疆的血腥暴力,因此香港知道反不反抗都是死,所以從一開始的溫和抗議到現在的奮力對抗,無非是要爭取香港的基本人權與自由。

1989年所有的台灣人民與國民黨知道六四天安門事件的危害,今日部分的台灣人民與國民黨不知香港的無奈。當年的台灣記得六四的嚴重性,同樣的有「歷史的傷口」歌曲來聲援中共人民(註2)。今日台灣竟沒能上下一心的支持香港人民,並且國民黨從兩蔣時期的反共變成今日親共,只能說是極大的諷刺。

香港正在為台灣示範一國兩制的慘痛結果,而且只能示範一次,台灣人為何視而不見,甚至部份人把抗議的香港人民定調為暴民,這是違背事實的描述,根本不懂暴民與抗議者的差異,先進國家不會將抗議者定調為暴民,進而使用沒人權對待方式。因為根據英文單字定義:(1)暴民:一大群人,尤其是那些無序而故意引起麻煩或暴力的人。(2)抗議:有組織的公眾示威,強烈反對官方政策或行動方針。(註3)。

註1:血染的風采

註2:歷史的傷口

註3:Mob/Riot/Protest?

雖然香港經歷長時間的苦痛,2014雨傘運動至2019反送中,在2019年11月24日的香港議會選舉,香港人覺醒了,該次投票率高達71.2%(有投票者294.3萬人,可投票413.2萬),較上次2015年的投票率47.01%(有投票者146.7萬人,可投票312.1萬),成長24.19%,投票人數多了近147.6萬。泛民主的席次增加261席到達到387席,而親共席次減少240次變為59席,見表格。

香港用血淚與投票狠狠的教訓了一國兩制,以及告知台灣人一國兩制不可信,台灣人如果還相信中共與親中派的話豈不是最笨的人。

泛民主

(非建制派及中間派) 親共派

(建制派) 席次總數 2015席次變化 132 299 431 席次變化 +261 -240 +21 2019目前席次 393 59 452 比率 30.6%→86.9% 69.4%→13.1%

參考資料:2015年香港區議會選舉、2019年香港區議會選舉

如何投票

台灣需要健全的多黨政治,互相箝制,但那必須在相對和平的年代,也就是沒有賣台政黨的時候,因此總統投票、政黨票投票情況如下:

圖1:總統票怎麼投

圖2:政黨票怎麼投

根據圖1、2正確且邏輯的投票就相當清楚,台灣目前已然存在賣台政黨(國民黨、新黨、民眾黨、親民黨、統促黨),因此不能用健全多黨政治互相箝制的方法,也就是圖1、2的下半部。換言之,台灣在今日存在著賣台黨派,台灣沒有太多選擇,想要民主永續見下述:

1.總統票:只能投給保台派大黨(民進黨),不能投給賣台派(國民黨),也不能當個中間選民(保台票不足),也不可以投給小黨(親民黨)(保台票被分散)。

2.政黨票:本次為了避免藍或綠在國會過半,不尊重民意,請投給保台派政黨(非賣台的泛民主派),如:綠黨、基進黨等。

3.讓賣台派(國民黨、親民黨、新黨、民眾黨、統促黨)消失。

台灣要安定,不被侵略,就必須讓賣台者無法操控台灣,如此一來才能回歸到正常的民主國家軌跡。

為什麼說中間選民是破壞民主?

在澳洲,如果你不去投票不只有罰款甚至可能吃上官司,參考聯結https://www.thenewslens.com/article/14594。截至2013年8月,有22個國家(如:阿根廷、澳大利亞 、比利時、巴西、厄瓜多爾、盧森堡、秘魯、新加坡、烏拉圭、瑞士等)規定了強制投票權,參考聯結:強制投票https://en.wikipedia.org/wiki/Compulsory_voting。作者認為投票是民主的權利也是義務,不可能只有權利沒有義務,其義務就是一定要投票。強制投票也意謂著有思考,畢竟沒思考的人不能稱得上參與民主,沒投票者更應該打上破壞民主的記號。

台灣人不可以投給賣台派的候選人

參考疑似共諜的王立強案(註4),便可知中共對台灣、香港、澳洲積極的滲透,王立強並提到韓國瑜是中國偏好的候選人,如此一來,台灣人還敢放心的投給賣台派的候選人嗎?

註4:王立強共諜案》澳洲正在努力阻擋中共滲透 台灣呢?

投小黨「沒過5%都是浪費」,真的嗎

前面已經提到總統票怎麼投,而政黨票該怎麼投,由圖2可知,只要是保台政黨都可以。但部分人認為投小黨「沒過5%都是浪費」(註5),真的嗎?這顯然有問題,台灣需要健全的多黨政治,而不是兩黨惡鬥,或是國會過半後獨斷,因此一個民主國家都應該要有扶持對國家有益政黨的義務而非打壓,當然台灣的門檻是5%,大黨應該有其雅量扶持有益台灣的小黨,如:建議大家除了賣台派政黨外,其他小黨都可以投,如:基進黨、綠黨。畢竟當初民進黨也是從小黨做起,身為民主進步黨,應該要有「民主」該如何「進步」的認知,而非傲慢得瞧不起小黨。

註5:「沒過5%都是浪費」

台灣民眾黨,請大家不要投政黨票給他

我們不難發現台灣民眾黨親中,同時也舉不出有反駁的言論,因此台灣人應該對其有所提防。並且我們還能發現該黨是在行破壞民主之事,如鼓吹投廢票(註6),而前面我們已經提到當中間選民就是破壞民主。以及為共諜案轉移焦點,並反對民進黨親美,但問題是美國並沒有明面上說統治台灣,而中共有(註7)。民眾黨不斷替中共助攻,其心態及政黨相當有問題。

註6:蔡壁如拋2020投「廢票」活動!柯文哲解釋:小英那麼有錢為何要讓她多賺30塊?

註7:扯!民眾黨候選人蔡宜芳在中天替共諜案轉移焦點!

不自由,毋寧死

台灣經歷了近400年不民主被奴役的時間,經歷千辛萬苦,才在1996年可以民選總統直至今天,如果一但賣台成功,被一國兩制,我們將無法再有民主,並且失去現在擁有的大多數自由,如:言論自由、上網、宗教自由、媒體自由、旅遊等等,更別提會受到警察的攻擊。

1775年,美國「獨立宣言」前一年,宣言起草人之一,美國革命英雄派屈克.亨利(Patrick Henry)在一場永垂不朽的演講中,以「不自由,毋寧死 (give me liberty or give me death) 」鏗鏘作結,驚醒了數百萬顆猶豫困頓的心靈。不自由,毋寧死,意指不自由我願意用死亡做為代價去爭取自由,替下一代爭取自由的未來。

國外太多歷史講解自由的重要性,以及為什麼要追求自由。

台灣上一代被白色恐怖統治了解到不自由,活著生不如死的感受,不希望下一代繼續這樣的生活,故用血淚打開民主的初步局面,但這一代又被錯誤的教育、錯誤的政黨矇騙回不自由、被獨裁統治也不錯,導致現在年輕人不了解失去民主、自由的恐怖之處,甚至默默引導台灣人,何不苟且偷生。

圖:取自wiki,不自由毋寧死,美國革命英雄派屈克.亨利

結論

作者觀察超過一定年齡(約40歲以上)政黨色彩已經相當明顯,而年輕人(20~40歲)大多為中間選民,或許會認為兩黨都沒有照顧年輕人,但作者必須坦白說,如果台灣不民主後,生活會更加難過,而且可以行使的抗議等權利都會消失。因此年輕人中的中間選民,請不要浪費自己的一票。

六四天安門、法輪功事件、西藏事件、新疆事件、香港等事件,已經證明台灣人民不可以相信中共,與賣台派的政黨。選舉如同智力測驗、邏輯測驗、民主素養測驗,不是很難,但是選錯了,台灣就變香港2.0。

台灣不能低估明年的選舉,明年已經不是一如往常的藍綠對決,不是僅有投票選舉,本次的選舉已經變成決定台灣民主的生死。

總統選舉請投下可以讓台灣繼續民主、自由的一票,不是廢票,不是小黨,更不是賣台派,而是保台派的民進黨。

政黨票請投下可以讓台灣繼續民主、自由的一票,不是廢票,不是藍綠兩黨而是各個小黨,只要不是賣台派政黨就好。