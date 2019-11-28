〈時評〉香港啟示錄－不自由 毋寧死

香港啟示錄

為什麼香港這麼反彈中共，因為他們始終記得三十年前(1989)的六四天安門事件，中共有多麼殘暴，並有「血染的風采」歌曲來聲援中共人民(註1)，更別提他們也看到近年來中共對法輪功、西藏、新疆的血腥暴力，因此香港知道反不反抗都是死，所以從一開始的溫和抗議到現在的奮力對抗，無非是要爭取香港的基本人權與自由。

1989年所有的台灣人民與國民黨知道六四天安門事件的危害，今日部分的台灣人民與國民黨不知香港的無奈。當年的台灣記得六四的嚴重性，同樣的有「歷史的傷口」歌曲來聲援中共人民(註2)。今日台灣竟沒能上下一心的支持香港人民，並且國民黨從兩蔣時期的反共變成今日親共，只能說是極大的諷刺。

香港正在為台灣示範一國兩制的慘痛結果，而且只能示範一次，台灣人為何視而不見，甚至部份人把抗議的香港人民定調為暴民，這是違背事實的描述，根本不懂暴民與抗議者的差異，先進國家不會將抗議者定調為暴民，進而使用沒人權對待方式。因為根據英文單字定義：(1)暴民：一大群人，尤其是那些無序而故意引起麻煩或暴力的人。(2)抗議：有組織的公眾示威，強烈反對官方政策或行動方針。(註3)。

註1：血染的風采

註2：歷史的傷口

註3：Mob/Riot/Protest?

雖然香港經歷長時間的苦痛，2014雨傘運動至2019反送中，在2019年11月24日的香港議會選舉，香港人覺醒了，該次投票率高達71.2%(有投票者294.3萬人，可投票413.2萬)，較上次2015年的投票率47.01%(有投票者146.7萬人，可投票312.1萬)，成長24.19%，投票人數多了近147.6萬。泛民主的席次增加261席到達到387席，而親共席次減少240次變為59席，見表格。

香港用血淚與投票狠狠的教訓了一國兩制，以及告知台灣人一國兩制不可信，台灣人如果還相信中共與親中派的話豈不是最笨的人。

泛民主

(非建制派及中間派) 親共派

(建制派) 席次總數 2015席次變化 132 299 431 席次變化 +261 -240 +21 2019目前席次 393 59 452 比率 30.6%→86.9% 69.4%→13.1%

參考資料：2015年香港區議會選舉、2019年香港區議會選舉

如何投票

台灣需要健全的多黨政治，互相箝制，但那必須在相對和平的年代，也就是沒有賣台政黨的時候，因此總統投票、政黨票投票情況如下：

圖1：總統票怎麼投

圖2：政黨票怎麼投

根據圖1、2正確且邏輯的投票就相當清楚，台灣目前已然存在賣台政黨(國民黨、新黨、民眾黨、親民黨、統促黨)，因此不能用健全多黨政治互相箝制的方法，也就是圖1、2的下半部。換言之，台灣在今日存在著賣台黨派，台灣沒有太多選擇，想要民主永續見下述：

1.總統票：只能投給保台派大黨(民進黨)，不能投給賣台派(國民黨)，也不能當個中間選民(保台票不足)，也不可以投給小黨(親民黨)(保台票被分散)。

2.政黨票：本次為了避免藍或綠在國會過半，不尊重民意，請投給保台派政黨(非賣台的泛民主派)，如：綠黨、基進黨等。

3.讓賣台派(國民黨、親民黨、新黨、民眾黨、統促黨)消失。

台灣要安定，不被侵略，就必須讓賣台者無法操控台灣，如此一來才能回歸到正常的民主國家軌跡。

為什麼說中間選民是破壞民主？

在澳洲，如果你不去投票不只有罰款甚至可能吃上官司，參考聯結https://www.thenewslens.com/article/14594。截至2013年8月，有22個國家(如：阿根廷、澳大利亞 、比利時、巴西、厄瓜多爾、盧森堡、秘魯、新加坡、烏拉圭、瑞士等)規定了強制投票權，參考聯結：強制投票https://en.wikipedia.org/wiki/Compulsory_voting。作者認為投票是民主的權利也是義務，不可能只有權利沒有義務，其義務就是一定要投票。強制投票也意謂著有思考，畢竟沒思考的人不能稱得上參與民主，沒投票者更應該打上破壞民主的記號。

台灣人不可以投給賣台派的候選人

參考疑似共諜的王立強案(註4)，便可知中共對台灣、香港、澳洲積極的滲透，王立強並提到韓國瑜是中國偏好的候選人，如此一來，台灣人還敢放心的投給賣台派的候選人嗎？

註4：王立強共諜案》澳洲正在努力阻擋中共滲透 台灣呢？

投小黨「沒過5%都是浪費」，真的嗎

前面已經提到總統票怎麼投，而政黨票該怎麼投，由圖2可知，只要是保台政黨都可以。但部分人認為投小黨「沒過5%都是浪費」(註5)，真的嗎？這顯然有問題，台灣需要健全的多黨政治，而不是兩黨惡鬥，或是國會過半後獨斷，因此一個民主國家都應該要有扶持對國家有益政黨的義務而非打壓，當然台灣的門檻是5%，大黨應該有其雅量扶持有益台灣的小黨，如：建議大家除了賣台派政黨外，其他小黨都可以投，如：基進黨、綠黨。畢竟當初民進黨也是從小黨做起，身為民主進步黨，應該要有「民主」該如何「進步」的認知，而非傲慢得瞧不起小黨。

註5：「沒過5%都是浪費」

台灣民眾黨，請大家不要投政黨票給他

我們不難發現台灣民眾黨親中，同時也舉不出有反駁的言論，因此台灣人應該對其有所提防。並且我們還能發現該黨是在行破壞民主之事，如鼓吹投廢票(註6)，而前面我們已經提到當中間選民就是破壞民主。以及為共諜案轉移焦點，並反對民進黨親美，但問題是美國並沒有明面上說統治台灣，而中共有(註7)。民眾黨不斷替中共助攻，其心態及政黨相當有問題。

註6：蔡壁如拋2020投「廢票」活動！柯文哲解釋：小英那麼有錢為何要讓她多賺30塊？

註7：扯！民眾黨候選人蔡宜芳在中天替共諜案轉移焦點！

不自由，毋寧死

台灣經歷了近400年不民主被奴役的時間，經歷千辛萬苦，才在1996年可以民選總統直至今天，如果一但賣台成功，被一國兩制，我們將無法再有民主，並且失去現在擁有的大多數自由，如：言論自由、上網、宗教自由、媒體自由、旅遊等等，更別提會受到警察的攻擊。

1775年，美國「獨立宣言」前一年，宣言起草人之一，美國革命英雄派屈克．亨利(Patrick Henry)在一場永垂不朽的演講中，以「不自由，毋寧死 (give me liberty or give me death) 」鏗鏘作結，驚醒了數百萬顆猶豫困頓的心靈。不自由，毋寧死，意指不自由我願意用死亡做為代價去爭取自由，替下一代爭取自由的未來。

國外太多歷史講解自由的重要性，以及為什麼要追求自由。

台灣上一代被白色恐怖統治了解到不自由，活著生不如死的感受，不希望下一代繼續這樣的生活，故用血淚打開民主的初步局面，但這一代又被錯誤的教育、錯誤的政黨矇騙回不自由、被獨裁統治也不錯，導致現在年輕人不了解失去民主、自由的恐怖之處，甚至默默引導台灣人，何不苟且偷生。

圖：取自wiki，不自由毋寧死，美國革命英雄派屈克．亨利

結論

作者觀察超過一定年齡（約40歲以上）政黨色彩已經相當明顯，而年輕人(20~40歲)大多為中間選民，或許會認為兩黨都沒有照顧年輕人，但作者必須坦白說，如果台灣不民主後，生活會更加難過，而且可以行使的抗議等權利都會消失。因此年輕人中的中間選民，請不要浪費自己的一票。

六四天安門、法輪功事件、西藏事件、新疆事件、香港等事件，已經證明台灣人民不可以相信中共，與賣台派的政黨。選舉如同智力測驗、邏輯測驗、民主素養測驗，不是很難，但是選錯了，台灣就變香港2.0。

台灣不能低估明年的選舉，明年已經不是一如往常的藍綠對決，不是僅有投票選舉，本次的選舉已經變成決定台灣民主的生死。

總統選舉請投下可以讓台灣繼續民主、自由的一票，不是廢票，不是小黨，更不是賣台派，而是保台派的民進黨。

政黨票請投下可以讓台灣繼續民主、自由的一票，不是廢票，不是藍綠兩黨而是各個小黨，只要不是賣台派政黨就好。