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新媒體藝術進駐台灣眷村　實驗創作能量大爆發

透過科技藝術互動裝置，讓大家更了解馬祖新村眷村

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2019/11/28 16:23
「地誌．座標」將展至12月1日止（圖/官方網站）

「地誌．座標」將展至12月1日止（圖/官方網站）

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）「地誌・座標」科技藝術特展進駐馬祖新村眷村！試圖透過新媒體科技及藝術裝置，重新詮釋該地質空間與歷史場景，可見「融聲創意」及紀柏豪作品，自即日起於馬祖新村眷村文創園區1、2、3號眷舍展至12月1日止。

位於桃園中壢的馬祖新村眷村文創園區，今年由新媒體藝術家兼策展人李佩玲策劃「地誌・座標」馬祖新村文創巢主題特展，規劃「歷史場域」、「聲響座標」、「日常居所」三大展區，試圖透過眷村其獨特的地理特色與建物，以及日常生活的文化脈絡，藉由藝術家與創作者的轉化語言，重新詮釋其地質空間與歷史場景。


展覽文宣（圖/官方網站）

該展邀請視覺、表演、觀念、聲音科技藝術家與跨領域藝術創作者，以眷村特殊場域空間展開新的藝術實驗創作。「歷史場域」展區，藝術家丁昶文作品《物換星移》進一步探索場域在文化生產過程中的流變性，在第一展區的眷舍空間中以1:1的比例以屋瓦片搭建起屋頂，重現空拍下的場域符號，觀者從三頻道錄像中體會其隱喻的政治、軍事、生活符碼。

「聲響座標」展區，品牌「融聲創意」於展區中心展出《映像重奏》作品，背景環境聲響為馬祖新村現場收錄的環境音景，融入蟬鳴、鳥叫的自然聲響，結合觀眾可透過手機掃描QR Code，於網路介面控制鐵琴敲擊的聲響，是一件結合實體自製樂器及虛擬網路控制所串連的互動音樂系統。


紀柏豪《距離之歌》（圖/官方網站）

此外，聲音科技藝術家紀柏豪《距離之歌》聲響座標互動裝置，觀眾透過個體移動的概念，將手機開啟定位系統，將個體座標上傳至系統，座標定位資訊將轉化成聲音事件，透過雷達掃射各個座標點即時影響聲響的變化。

「日常居所」展區，藝術家林祐聖《讓我照顧你》及其品牌「両天工作室」詮釋眷村照顧長年駐紮外地的軍眷家屬，以女性為角色發展一系列「眷村女性」圖像，繪製2020農民曆、醃製豆腐乳等，融合商品開發，展示系列生活用品，作為此系列眷村、社區與國家之間的關係連結，完成一系列眷村女性圖像創作。

該展連結眷村場域空間之文化特色，透過特定場域空間的歷史場址與藝術創作、品牌連結，企圖活絡大眾對於藝術、聲響、科技、人文與品牌的認識，自即日起於馬祖新村眷村文創園區1、2、3號眷舍展出至108年12月1日，活動詳情請前往臉書查詢。


「日常居所」展品（圖/官方網站）
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