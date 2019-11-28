世界愛滋病日！紐西蘭成立全球首家HIV陽性精子銀行　盼消除外界歧視

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）紐西蘭開設全世界第一家提供愛滋病毒（HIV）陽性患者捐精的精子銀行，目標是破除外界對愛滋的汙名，證明只要遵循醫囑按時服藥和回診，可有效抑制病毒，HIV陽性患者的精子也能不具有傳染力，與一般男性精子無異。

該間HIV陽性精子銀行（Sperm Positive）由慈善機構「身體自愛」（Body Positive）、「樂觀女性」（Positive Women Inc）和「紐西蘭愛滋病基金會」（New Zealand Aids Foundation）共同發起，並特別選在12月1日世界愛滋病日之前正式啟動，旨在教育民眾有關HIV傳染方面的知識，撕去外界貼在愛滋病患者身上的汙名標籤。

外電報導，目前已有3名HIV陽性患者報名捐精，經過長年的服藥治療和定期回診追蹤，雖然不代表此病以完全根除，但他們體內的病毒量都已低到無法測出，且無法透過無套性行為或分娩途徑傳染愛滋病。

其中一位捐精者Damien Rule-Neal表示，自己在1999年確診感染愛滋病，在經過18年的治療，現年45歲的他體內已測不到病毒，但因為大眾普遍對愛滋病患者存有歧視，更不了解HIV陽性感染者可透過治療、長期服藥來抑制體內病毒量，多年來不管在工作或生活上都受到不少言語和精神霸凌。

Damien Rule-Neal表示，透過這次的捐精，不僅可幫助不孕症夫妻外，也期盼洗刷外界對愛滋病的汙名，他分享，我有很多HIV陽性患者的朋友透過長期治療，後來都成功生兒育女，因此呼籲HIV陽性患者應勇敢就醫，並遵循醫囑用藥。