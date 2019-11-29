模仿與創意 - 介紹豐田生產系統

沒有模仿及學習，可以產生有價值的創意嗎？相信很多人的經驗回答都會是否定的。從小到大的求學就是一再的學習及模仿，寫字要從臨模開始，寫文章要從句子及結構模仿起，數理的分析也是學著先賢的方式開始。

對於日本人執著，早先從同一個實驗室中的日本學者敬業的做事態度，打從心底對他們產生敬意。但總覺得也許只是特例。這或許是從小被灌輸的印象所影響。小時候，偶爾聽師長說日本人只會模仿，沒有創意。那時心中對日本人並沒留下特別的印象。然而數十年與世界各地學者專家的交流，在美國大學授課研究，逐漸領悟，真正的創意，其實大都是從學習模仿中經過消化，了解內涵，產生獨特見解才啟發創意。日本人並非僅僅抄襲，而是互相學習觀摩，從而產生創意。事實上，若不師法前人的成果、智慧，而只一味天馬行空，空思妄想，是不可能有真正創新的。我們在校學習，做研究，讀其他人的論著，都顯示學習觀摩的重要，是做學問，創新的不二法門。日本人不恥下問，不吝於就教於高明，也許就是今天日本汽車，橫掃全球的重要原因之一吧。Toyota的成就，容或是其中一個顯著的例子。

Toyota 非常傲人的成就就是汽車在全球的銷售量。根據統計，2018年全球銷售的七千八百六十萬輌車中，Toyota 市佔率是全球第一位達9.46%。Nissan及Honda則分別佔第四及第五位。Toyota 已站在世界第一名車輛品牌多年。汽車銷售量高有很多條件，但是高品質的產品，受到消費者的肯定，可以説是最重要的因素。根據美國消費者報告（Consumer Reports), 最值得信賴的車幾乎都是日本製。10部最新的2020年款的車子中，Toyota的佔了6款。這種成績，並不是偶然的。

讓Toyota 產品傲視全球的，主要歸功於他們的瘦身生產法（lean production），也叫做豐田生產系統（Toyota production system) 或簡稱TPS。這是有別於六標準差（six sigma)的生產理念。Six sigma是用於製程改善的生產及品質要求的程序標準，最初是由摩托羅拉(Motorola)創立，奇異（GE）於1995年採用，成為他們的核心管理原則。Toyota則採用 lean production system 或TPS，強調靈活運用資源，減少庫存量及時間和空間的浪費。Toyota所說的瘦身，主要是指速度及各製程步驟間的關係。目標在剔除過程中沒有增加產品價值的單元，也在縮小批量以致儘可能達到單一物件流程。他們發現當你縮短前置時間而專注於產線靈活，你可以增進品質、加速反應速度、增加產量及時間空間的運用。

瘦身生產系統的基本理念可以歸納為下列幾點

1、正確的製程將可以得到正確的結果；

2、在公司或單位內，人才的培訓是增加價值的；

3、根本問題的解決可促進單位的學習進步；

4、單一物件流程可以增進產量、獲利及品質；

5、產品並不喜歡在産線上久候，材料、部件及産品都是沒耐心的；

6、公司內只有那些可以轉化成客戶所要的產品的物件或訊息才算有價值；

7、犯錯是學習及成長的契機；

8、思考是解決問題的主要依靠，佔80%，工具只佔20%。

而所謂不能增值的程序或工作則包括下列：過剩生產、等待的時間、不需要的動線、錯誤製作導致重工、過多庫存、缺陷品及無法用的人員創作。

有趣的是，豐田生産系統（TPS）有幾項跟我們的直覺不同的思唯。一般量產是量的經濟，着重結果；而TPS則是靈活生產的經濟，着重製程。TPS強調不過量生產，因為那是不增値的作法。並要求一旦發現缺陷，應馬上停止生產，解決問題，再繼續。TPS法強調只生產客戶所需，因為庫存就會隱藏着問題。一般商業程序多半是90%浪費，只有10%有價值。如果可以摒除浪費而增進產速，品質也可提升。Toyota並沒有採取 Six Sigma，但是他們産品品質卻是業界一流的。他們認為大多數的問題並不需複雜的統計分析，只是需要詳細且不停的，賣力的解決問題。他們會有趣的告訴你，解決問題的訣竅就是重複五次的問自己「為什麼」。他們相信六標準差的單一製程解決方案與TPS的製程與製程間關連解決方案是相輔相成的。也強調最佳的批量永遠是一次一物件。至於新技術，目的是用在支援人員而非取代， 並儘可能以低價可靠的他法減少昂貴的引入新技術。他們着重做決定要慢，多方思考，但一旦做成決定，就必須迅速付諸執行。他們強調在執行中學習，在瘦身的早期必須80%實做，只有20%學習。一面做一面學才是最佳訓練方式。並且善用専家，以專家來加速新製程引入及訓練新手。在瘦身生產系統中，他們提出五個S(Sort, Straighten, Shine, Standardize, Sustain)的瘦身做法。簡單來說就是「分類潔準久」。分就是區分（Sort)，以找出浪費的事物或點，類就是歸類（Straighten)，用以使每件物品定位，潔就是整潔光亮（Shine)來保持場所乾淨及品質，準就是標準化（Standardize )讓前三項的執行有明確依據，而久就是持久（Sustain )，務必讓新的高標準能持久延續。

其實 Toyota 的瘦身靈感是來自於美國超市的架上存貨。在早期 Toyota 訪問美國時，他們看到超市架上存貨甚少，只有在客人取下貨品時，迅速補貨。這也是看板系統 (Kanban System)的一環，讓缺貨及補貨可以由目視而一目了然。這種瘦身理念，可以縮短準備時間，而專注於讓產線更靈活，從而增進品質，責任感，產能及工具和空間的運用。雖然瘦身生產理論是學自美國的超市管理哲學，但Toyota將它運用到汽車的生產，造就了豐田王國。