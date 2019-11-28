多元新北讚出來 新北教育局將啟用新住民好學平台

新北市政府27日晚間於市民廣場舉辦「多元新北讚出來」嘉年華活動，邀請民眾體驗閩南、客家、原住民及新住民的文化樂趣。市長侯友宜表示，新北市對於多元族群的照顧不遺餘力，近一年來新增4處原住民族文化健康站，並設置首座客家據點-新北哈客中和館，預計4年興建4座；另外，三峽原住民族文化園區聚會所也將竣工。

侯市長說，新北市的新住民人口不斷增加，每個族群都有不同的文化特色，市府規劃在特定的地點形成聚落，讓他們有歸屬感，也讓民眾感受各國文化的魅力。

侯市長表示，新北市首創「新住民一站式服務」，並結合補校開辦新住民假日學習課程；另外，也將於109年啟用「新住民好學平台」，鼓勵新住民終身學習。

耶誕佳節將至，侯市長與閩南、客家、原住民及新住民學生代表交換耶誕禮物，學生們分別贈送阿美族手工月桃葉編織水壺袋、有機客家桔醬、緬甸紀念徽章給市長，以及獻唱梁祝賞花，市長也回贈運動手環，鼓勵學子勤運動、保健康。

新北教育局表示，新北市首創「新住民好學平台」，便利新住民運用單一平台掌握各項學習資源，凡新北市的新住民及家人，皆可線上查詢語文、人文、技術、教育及進修五大學院課程，並提供線上報名、個人學習紀錄及客製化學習地圖服務，平台預計於109年2月啟用。

新北教育局指出，為提供新住民更彈性的學習機會，今年也透過策略聯盟，將5間新住民學習中心結合補校於假日開辦課程，讓新住民能兼顧工作、家庭與學習，假日也能親子共學，增進家人情感，明年將持續擴大辦理。(新聞轉載至新住民全球新聞網)