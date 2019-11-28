智利神父無私助偏鄉學童 獲選新北好人好事代表

新北市政府與新北市表揚好人好事運動協會於26日下午在市府表揚20位好人好事代表，有外國傳教士長期在偏鄉部落服務；也有地方仕紳奉獻土地闢建道路，以供鄉親使用；也有成立基金會，關心犯罪被害人家屬致贈子女獎學金等，新北市長侯友宜一一頒獎鼓勵，感謝這些代表的正向力量，帶領臺灣向前走、新北市過好日子。

20位獲獎的好人好事代表分別為：梁健治、林靜子、葉鄭麗華、李舜興、張水文、吳淑卿、梁木郎、杜如梅、邱大信、楊婕妤、王月惠、黃枝萬、杜仁、林淑娟、陳美雀、李振麟、萬康玫、林學宏、張忠義和劉威麟等。

其中杜仁神父原是天主教傳教士，來自南美洲的智利，83年來到臺灣，他為融入原住民生活，進入部落學習阿美族及泰雅族語，用心體驗原住民生活及文化習慣，並協助原住民研究部落文化。另外他還主動前往各大醫院探訪慰問住院的教友，並向原住民族委員會申請開辦原住民學生課後扶植計畫，尋求資源以照顧偏鄉學童。

新北市表揚好人好事運動協會理事長唐彥博表示，協會在張超賢創會下，6年來共表揚100多位好人好事代表，希望藉此表揚，讓社會見賢思齊、移風易俗，人人存好心、說好話、做好事、當好人，也謝謝社會局和各社團、社區的推薦，以及查核委員辛苦嚴格的訪查。(新聞轉載至新住民全球新聞網)