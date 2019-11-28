【共諜疑雲】檢調查向心夫婦在台灣金流　香港「中國創新」悄悄關閉子公司

北檢27日上午傳喚向心（前右）及龔青（前左）夫婦說明，兩人中午近12時步出北檢。中央社 北檢27日上午傳喚向心（前右）及龔青（前左）夫婦說明，兩人中午近12時步出北檢。中央社

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）台北地檢署偵辦「中國創新投資」公司主席向心夫婦涉嫌違反國安法案件，查出他們在台北市信義區購置2戶房產，並接洽購置林口房產，將進一步清查資金來源、流向是否涉及不法。

檢調25、27日兩度約談向心夫婦，今(28)日上午並無偵查動作，辦案人員正過濾、比對所調閱資料及相關筆錄，為下一步行動做準備。

檢調查出，向心夫婦曾多次來台，並在台北市信義區購置2處房產，目前出租他人，這次來台主要是訪友、洽商並做健康檢查及醫美療程，並前往新北市林口區勘查欲投資的一戶房產。

中央社引述辦案人員指出，向心夫婦位於信義區房產是透過他人名義購置，調查局將清查購屋資金來源及流動方式，以及2人及相關公司在台金流，是否涉及不法。

另一方面，中央社28日報導，有澳洲獨立記者發現，登記於香港的中國創新投資公司，3週前已悄悄關閉大部分的營運。

報導引述雪梨一名專門調查企業不法與貪瀆的公民記者克蘭（Anthony Klan）撰文指出，中國創新投資公司（China Innovation Investment Limited，CIIL）是由設於北京的金融巨擘「中國光大集團」所控制，中國光大集團是中共的國營企業。

提交香港法人監督單位的文件另顯示，中國創新投資公司悄悄在11月8日，將5間旗下投資子公司裡至少4間予以凍結。

中國創新投資公司11月8日凍結相關投資子公司之舉，是在王立強向澳洲安全情報組織（ASIO）投誠並宣誓作證數日之後。

克蘭指出，中國創新投資公司凍結至少4間子公司，似乎未通報香港證交所；根據香港的法人相關法律，中國創新投資公司必須向監管單位提交這個動向，法律也規定，基於不間斷揭露重大資訊的義務，公司任何業務與經營的實質調整，都必須通知證交所。

中國創新投資公司24日向香港證交所提交一份聲明，稱公司執行長向心與妻子龔青（CIIL代理董事）在準備從桃園機場離開台灣時，被調查局留置。向心夫婦接受檢察官訊問後，遭限制出境。

克蘭的報導指出，儘管是在香港證交所登記上市，辦公室也設在香港上環，但中國創新投資公司的組成，是在惡名昭彰的避稅天堂開曼群島。

中國創新投資凍結營運的4間子公司分別為太陽創建有限公司、唯美視界有限公司、藍色天使有限公司、廣遠星空有限公司。

根據中國創新公司官網，中國創新投資公司分別透過這些子公司投資於「新能源」、「新光源」、「新媒體」，並以廣遠星空做為資金管理平台。

自稱中國間諜的男子「王立強」日前接受澳媒採訪指控，中國創新投資是在中國人民解放軍總參謀部之下成立，為的是「滲透香港的金融市場並蒐集軍事情報」，並稱，中國創新投資在台灣媒體業投下經費，讓中國可以控制這些媒體，「遂行新聞檢查」。

外媒披露後，調查局進行查證，發現向心夫婦21日以觀光名義入境台灣，將於24日晚間出境返回香港，隨即請移民署暫時留置2人，帶回偵訊後依涉違反國安法移送台北地檢署。檢察官26日凌晨諭令限制出境出海。

有媒體報導，檢調偵訊向心夫婦時，拿出2人與「王立強」的合照照片，讓向心啞口無言；向心夫婦自承可能在一次飯局中見過「王立強」。辦案人員則否認此事。