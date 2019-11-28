威士忌果醬創意新吃法　台灣雙冠軍顛覆傳統

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）台灣噶瑪蘭威士忌（Kavalan Whisky）獲獎無數，攜手另一個台灣之光，世界柑橘類果醬大賽年度雙金大獎得獎品牌「好食光Kaya Jam」，推出果醬搭配威士忌的新吃法「The Island」系列以及特調，十分有創意，將於明（29）日至12月8日Kavalan Whisky Bar登場。

果醬只能拿來抹土司嗎？試試一口果醬搭配一口威士忌吧！由台灣果醬品牌好食光及台灣金車噶瑪蘭推出的特色吃法，名為The Island系列由噶瑪蘭精選三款威士忌原酒，分別為波本桶威士忌原酒、Oloroso雪莉桶威士忌原酒、煙燻泥煤桶威士忌原酒，搭配果醬茉莉島嶼、春日野莓、純粹金棗三種口味，果醬的酸甜和威士忌的餘韻交疊出多層次的風味。

台灣果醬品牌好食光（Keya Jam）將台灣的風土與四季濃縮於一罐果醬之中，改寫台灣果醬歷史，獲得國際肯定，獲今年世界柑橘類果醬大賽年度雙金大獎，日前前往日本東京參加Taiwan Plus市集活動，更創下開展後1小時完售的驚人紀錄。

噶瑪蘭強調，「The Island」結合Kavalan Whisky與Keya Jam兩大跨領域的世界冠軍，將對台灣的讚詠轉化為各種可能，顛覆威士忌與果醬的傳統想像，在這裡不只能找到與威士忌風味相激盪的台灣水果果醬，更將果醬融入調酒與小食，在味蕾中細緻勾勒出屬於台灣的獨特富饒之味。

此外，活動期間也推限定組合「Back To Basics回歸純粹」與三款「Innovation創新玩味」特調，分別為以Kavalan Gin為基酒，加入以Kavalan Gin為基酒，加入阿里山山葵、柚子果汁、玄米茶的「Vert Breeze」；噶瑪蘭山川首席「波特風味桶威士忌」加上台灣鐵觀音茶、佛手柑及Keya Jam噶瑪蘭太妃糖果醬的「Old Town」；還有紅心芭樂果醬融和噶瑪蘭波本桶威士忌的「Childhood」，帶大家回味人手一袋甘草芭樂的童年回憶。

「The Island」及「Back To Basics回歸純粹」系列將於明（29）日Kavalan Whisky Bar登場至12月8日，接下來也將有精彩活動陸續登場，請前往官網及臉書查詢。



「Vert Breeze」以Kavalan Gin為基酒，加入阿里山山葵、柚子果汁、玄米茶與櫻花蘇打水，搭配海味竹筒炊飯佐Keya Jam黃檸檬凝乳，果醬的酸甜細緻釋放出海鮮的鮮味，與帶有紫蘇清香、微刺激山葵後勁的清爽氣泡感調酒完美互襯（圖/Kavalan）



「Old Town」調酒採用噶瑪蘭山川首席–波特風味桶威士忌為基底，加入台灣鐵觀音茶與佛手柑，再加入桂花糖漿、苦艾酒、巧克力苦精，以及Keya Jam噶瑪蘭太妃糖果醬，酒體明顯卻清爽，尾韻帶有太妃糖甜感與柑橘微酸，搭配小食野菜蔥煎餅（圖/Kavalan）



「Childhood」將Keya Jam紅心芭樂果醬融和噶瑪蘭波本桶威士忌、金棗茶、薑汁啤酒與酸梅糖漿，酸甜鹹交織、口感綿密彷彿吃著古早味的甘草芭樂，搭配小食則為加入Keya Jam噶瑪蘭太妃糖果醬製成的巧克力慕斯，充滿童年氣息（圖/Kavalan）