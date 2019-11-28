香港學生團體訪台灣　籲政府訂難民法予反送中示威者庇護

香港示威者持續以快閃活動及集會表達「五大訴求，缺一不可」（照片來源：美聯社提供） 香港示威者持續以快閃活動及集會表達「五大訴求，缺一不可」（照片來源：美聯社提供）

（台灣英文新聞／政治組 採訪報導）香港學生團體再次呼籲台灣政府制定《難民法》及修訂《港澳條例》，以具體政策及機制提供因「反送中」運動可能面臨香港政府起訴的示威者庇護。

香港本土派學生組織學生動源召集人鐘翰林昨（27）日在台北接受訪問時表示，台灣缺乏《難民法》意味著香港示威者無法在台灣尋求政治庇護。

▶︎ 香港本土派學生組織學生動源召集人鐘翰林（照片：台灣英文新聞）

儘管台灣政府表示依現行《港澳條例》已可個案處理有意來台居留或定居的港人需求，鐘翰林認為，《港澳條例》第18條「對於因政治因素而致安全及自由受有緊急危害之香港或澳門居民，得提供必要之援助」過於模糊，以至於許多人根本不知道要如何尋求協助，即使設法向台灣政府提出請求，他們也無從得知當局如何處理他們的案子，因為整個決策過程缺乏透明度。

為了躲避香港警察的拘捕，過去數月來已有一些示威者來台或打算來台，他們多數持效期30日的旅遊簽證，儘管旅簽到期可以申請展延，不過延長批准與否端看台灣政府的決定，可以隨時終止。鐘翰林表示，這樣的不確定性使得希望留在台灣的示威者無從進行長期規劃，更不用說申請學校或尋找工作。

鐘翰林敦促台灣政府展現實質作為，如蔡政府願提供港人援助及保護的承諾，盡快提出相關法律的修訂。

「反送中」運動自6月爆發以來，香港警方已逮捕超過4,000名示威者，其中未成年學生所佔比例偏高，目前有數百人已進入司法程序，恐面臨暴動罪及其他罪名起訴，暴動罪的處罰最高為10年刑期。

「反送中」運動在過去五個月的延燒下，警方與示威者間的衝突及暴力逐漸升級。而除了已經撤除的《逃犯條例》外，示威者也要求港府成立獨立調查委員會，就責警方濫暴行為，並且實施雙真普選，讓港民得以自行選出特首。

鐘翰林在6月間便與獨派香港獨立聯盟召集人陳家駒為呼籲台灣政府給予港人庇護一事訪問台灣，拜會台灣政府機構及政黨，不過，如同近來同樣為此議題來台的其他香港團體和社運人士一樣，台灣方面給予的回應大同小異，至今也無多大改變。他指出，在香港的情況持續惡化下，台灣政府的作為更具迫切性，他也將在下週與香港大學國際事務代表團一同拜訪台灣政府機關及政黨代表。