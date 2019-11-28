中國國台辦稱72台灣人參加「千人計畫」 陸委會：政院已展開調查

國台辦新任發言人朱鳳蓮 (中國官方頻道) 國台辦新任發言人朱鳳蓮 (中國官方頻道)

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）中國國台辦昨(27)日舉辦例行記者會，說明對台31條與26條「成果」，在提到被認為有竊取他國智慧財產權爭議的「千人計畫」，新任發言人朱鳳蓮稱，台灣目前已有72名專家學者進入「千人計畫」。

《上報》引述陸委會27日回應，中方未公布相關具體資料，說法與實際情形是否相符，仍有需查證。陸委會並指出，行政院已組成專案小組，並責成教育部、科技部等業管部會持續蒐整相關資訊，以釐清是否有現任教職、科研人員參與「千人計畫」相關事實，若發現有違法兼職或違反兩岸條例相關規定情形，將依法裁處。

《自由》報導，中國從2008年起，推出圍繞發展戰略目標的「海外高層次人才引進計畫」，簡稱「千人計畫」，希望引進外籍或海外專才，讓中國在一些關鍵技術、高新產業、新興學科等領域得以發展，截至去年(2018年)底已分批引進超過6000人。

報導引述外媒稱，美國聯邦調查局（FBI）已將千人計畫學者列調查重點，並且已有名列計畫的華裔科學家，被以間諜罪名拘捕。

中國國台辦發言人朱鳳蓮昨(27)日表示，台灣目前已有72名專家學者進入「千人計畫」，在中國大專院校任教的台籍教師有1600餘人。

中央社報導，國台辦新任發言人朱鳳蓮在會中說明中方實施對台31條措施後，台灣民眾在中國就業、參加資格考試等各方面的情況。

她說，去年中國開放134項職業資格考試，據不完全統計，約800餘名台灣民眾考取了法律、導遊等相關職業資格。

在被認為有竊取他國智慧財產權爭議的中國「千人計畫」方面，朱鳳蓮說，目前已有72名台灣專業人才入選了這項計畫。