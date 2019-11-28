美國牛火鍋嘉年華即日起開跑　11間連鎖火鍋送千元扺用券

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）火鍋控看過來，一年一度的美國牛肉火鍋嘉年華又來了，今年美國肉類出口協會邀集了11間火鍋飲食品牌一起舉辦跨越年度的火鍋盛典，並結合各種回饋消費者的限定促銷、抽獎、刮刮卡活動，讓今年的火鍋市場，更有看頭。

美國牛隻在最後肥育階段因特別以玉米飼養，造就其特有的鮮甜口感，受到大眾喜愛。美國肉類出口協會每年與各餐廳合作共同推廣美國牛肉，今年再次協同11家火鍋品牌共同舉辦「美牛無雙 冬季火鍋英雄匯」活動，集合了川式麻辣鍋、養生鍋、泰式火鍋、麻辣牛尾鍋、有機健康鍋、火鍋超市等，讓消費者透過美國牛肉享受不同風味的鍋物好味。

本次火鍋季的合作餐廳中問鼎、肉多多、泰滾、22:02別出心裁推出期間限定的美牛套餐。除了限定套餐外，鼎王、無老鍋、馬辣、新馬辣、東吉水產、好室鍋物、食徒等餐廳，消費指定美牛品項，也可享有活動期間各種抽獎活動及獲取期間限定刮刮卡的優惠福利。

為滿足全台火鍋控在冬天能盡情享受美牛火鍋的美味，即日起至1月31日止，只要上網追踪「美國牛肉 原味享受」官方臉書粉絲團或「USBEEF百味美牛」官方Line帳號和訊息，於活動期間到指定餐廳消費限定餐點，並拍照上傳到活動貼文便能有機會獲得價值1,000元的「火鍋消費扺用券」，加入Line帳號還能再加碼抽大獎，高達3,000元的「火鍋消費扺用券」週週放送給熱愛火鍋的消費者。