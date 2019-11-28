美中貿易談判關鍵時刻　川普正式簽署「香港人權與民主法案」

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）美國總統川普於美東時間27日正式簽署「香港人權與民主法案」以及「禁止商業出口涵蓋軍用品給香港警方法案」，他期盼中國與香港雙方領導人與代表，和平解決分歧，以帶來長期和平繁榮。

在美中第一階段貿易談判進入關鍵時刻之際，正在佛州歡度感恩節假期的川普仍決定簽署「2019年香港人權與民主法案」（Hong Kong Human Rights and Democracy Act of 2019）與「禁止商業出口涵蓋軍用品給香港警方法案」，對於爭取五大訴求近6個月的港人來說，不啻是一大鼓舞。

中央社報導，川普隨後發出聲明表示，簽署法案是出於對中國國家主席習近平、中國人民與香港人民的尊重。制定這些法案是希望中國與香港雙方領導人與代表，能夠和平解決彼此分歧，從而為所有人帶來長期和平與繁榮。

美國聯邦參議院19日無異議通過「香港人權與民主法案」後，眾議院隔天也以417票對1票，通過這項法案，隨即將法案送交白宮。

對於是否簽署法案，川普一直未明確表態。他26日在白宮橢圓辦公室向媒體表示，美中達成貿易協議談判正處於「最後的陣痛」，但華府也支持香港示威民眾，希望看到香港維持民主。

中國方面則對於美國國會通過「香港人權與民主法案」大為跳腳，不僅官媒鋪天蓋地指控美國干涉中國內政，中國外交部也召見美國駐中國大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）提出嚴正交涉與強烈抗議。

面對中國反彈，外界一直擔憂川普急於促成美中貿易談判達成協議、同時正因為彈劾案和聯邦眾議院交惡，可能會選擇不正式簽署，讓法案在10天後自動生效，甚至動用否決權將法案送回國會。

但從川普27日簽署的動作來看，證明經濟議題儘管重要，人權自由更是不容撼動的普世價值，特別是在全美、以至國際對香港現況高度關注之際，川普也必須予以尊重。

「香港人權與民主法案」授權美國總統每年點名、制裁在香港境內侵害人權的人士，可動用的制裁手段包含凍結資產、讓這些人士無資格取得簽證、入境美國無法獲得臨時入境許可（parole），現有的簽證則可能被撤銷。

除此之外，法案也要求美國國務卿每年檢視香港情況，判斷其是否仍該享有美國法律下規定的特殊待遇。

川普26日在白宮表示，美中歷來最重要的貿易協議之一，正在「最後關頭」，美中貿易協議的進展很好，但美國也希望看到香港情勢進展良好，「我們和香港的民主抗爭者站在一起」。川普說，「我認為香港會好轉。我想，習近平主席可以讓情況好轉。我了解他（習近平），我知道他會實現這件事」。

中國媒體報導，中國國務委員兼外長王毅21日在北京會見美國前國防部長科恩時，就美國國會通過《香港人權與民主法案》表明中方的「嚴正立場」。

這一所謂的“人權與民主法案”，企圖以一國國內法干涉別國內政，何談民主？無視香港違法暴力行徑造成的破壞，何談人權？這一法案實際上發出了縱容暴力犯罪分子的錯誤信號，其實質是要搞亂香港，甚至毀掉香港。

同日，中國外交部發言人耿爽，也在例行記者會上強烈譴責美國國會通過「香港人權與民主法案」，痛批此為「美方的惡劣行徑」，