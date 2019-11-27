美蘿蔓生菜再爆大腸桿菌污染疑慮 台灣食藥署明起管控進口

（台灣英文新聞/ 社會組 綜合報導）美國、加拿大近日傳出蘿蔓生菜超標，有食用疑慮。台灣食藥署今（27日）表示，將加強輸入管控措施，輸入時，須檢附美國食品安全主管機關證明文件，未檢附則暫停輸入查驗申請。

美國自去年底傳出大腸桿菌污染蘿蔓生菜災情，疫情遍布全美15州。食藥署今(27)日表示，美國食品藥物管理署(FDA)及疾病管制署(CDC)、加拿大食品檢查檢查局(CFIA)發布警告指出，提醒消費者避免食用受O157:H7型大腸桿菌污染加州薩利納斯(Salinas)種植的蘿蔓生菜(romaine lettuce)。

食藥署業已通知國內輸入業者，應落實自主管理，確認輸入、販售、供應產品符合食品安全衛生條件，如發現有危害食品安全衛生之虞時，應依食品安全衛生管理法第7條第5項規定，主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報直轄市、縣（市）主管機關。

食品藥物管理署(下稱食藥署)自108年11月28日至108年12月27日(出口日)，針對美國輸入「蘿蔓生菜」(貨品輸入號列「0705.11.00.00-5, 結球萵苣，生鮮或冷藏」、「0705.19.00.00-7, 其他萵苣，生鮮或冷藏」、「0709.99.90.90-8, 其他蔬菜，生鮮或冷藏」且品名含有「romaine」或等同字義之產品)實施加強輸入管控措施，輸入時，須檢附美國食品安全主管機關證明文件，未檢附則暫停輸入查驗申請。

食藥署亦呼籲消費者家中如有已購買且尚未食用美國蘿蔓生菜，建議不要食用，或煮熟再食用，若有身體不適情形，應儘速就醫。

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