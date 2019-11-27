夢幻食材、森林秘境、無敵美景 俱在新北「泰五林文史生態專書」

新北市教育局今(27) 日在泰山區明志國小圖書館舉辦「看見泰五林— 泰五林文史生態區域課程」專書發表會，現場利用平板APP- Quizlet軟體結合專書景點設計闖關活動，由小朋友擔任導覽 員，利用行動載具搭配QR code解說，行動學習在地鄉土特色。

教育局副局長蔣偉民表示， 這是教育局出版第14本文史生態系列專書，本書由泰山、五股、 林口三區的校長、主任、文史生態專長教師共同編撰， 以專篇介紹在地36個走讀景點，更特別加入「濕地篇」， 顛覆大家對五股區傳統工業區的想像，邀請大家悅讀泰五林文史， 一起探索新北之美。

五股區有國家級的五股濕地，形成鳥類、彈塗魚、 螃蟹等多樣生物活動的好所在， 五股當地的綠竹筍更是日本米其林三星主廚神田裕行讚嘆的夢幻食材 ；更值得一提的是，林口區有鮮為人知的原始森林「 林口頂福巖森林步道」，步道途中會經過滑行橋、步步高昇拱橋、 天搖地動橋、宛峰大橋、東倒西歪橋等5 座創意十足的橋樑，以及極具挑戰體能的「一路發」階梯， 登頂後在「富貴居」的涼亭瞭望無敵美景放空暇想， 還能讓人忘卻疲憊。

教育局表示，新北將戶外教育以情境化、 體驗性及整合性為主的學習方式，讓學習走進生活、走進自然、 走入社會，特別編製新北各區專書，讓民眾及學生深入探索新北特色 ，也能娓娓道來文史生態發展、藝術及產業發展。歷年文史專書電子 書免費閱讀請至「新北市永續環境教育中心-資源平臺-文史專書」 區(網址：https://bit.ly/2Uic280)，實 體書籍購買可洽教育局秘書室：29603456分機2702。