富邦證券:美中關稅暫緩 基本面可望改善

美中表示「接近敲定」貿易協議的某些部分，市場樂觀看待美中雙方可望於11月達成「第一階段」貿易協議，預期美中關稅加徵可望暫緩。目前美國對中國商品加徵關稅的時間表中，原訂10月15日將2,500億美元(下同)商品關稅由25%提升至30%，目前宣布暫緩。

340億部分豁免的25%關稅也預計再豁免一年。雖然1,100億的商品仍維持15%的關稅，但市場期待預計於12月15日生效的1,600億商品關稅可望推遲。此也帶動市場近樂觀情緒。

摩根大通表示，關稅暫緩將激勵市場繼續增加股票配比。若美中決定取消現行關稅，將釋放企業和消費者的壓抑需求，帶動標普企業每股獲利成長25%以上。但即使現有的關稅保持不變且不再宣布新的關稅，配合季節性消費旺季帶動下，基本面將從第四季開始改善。因此投資人也可留意年底消費旺季的投資機會。

美國公佈10月密大消費者信心動能指數為95.5，仍高於前值的93.2，且數據幾乎與今年初以來的均值相同，顯示美國民眾對工作及財務狀況仍維持樂觀。同時，調查顯示10月與9月相比，10月美國民眾對貿易緊張局勢的憂慮有所疏緩。

由於消費者信心指數仍處於相對高位，加上美國第四季為傳統消費旺季，感恩節及聖誕節前後將有促銷活動。根據過去經驗，感恩節及聖誕節銷售占全年美國零售比重約2成，零售銷售金額將在12月聖誕節採購達到年度高點，有利零售類股業績表現。

據2019年Deloitte假期零售調查報告顯示，Deloitte調查統計，超過四分之三的購物者表示，他們的支出可能與去年相同或更多。Deloitte也預測，整個假日季節的零售總額預計將增長4.5％至5％，從11月至1月的銷售額將超過1.1兆美元。

由於電子商務在近年來發展快速，隨著新的消費模式建立以及行動支付的普及，線上零售支出佔比也將由去年的57%提升至59%，而一般零售銷售則維持去年的36%。因此Deloitte預期今年假日期間電子商務銷售額可望較去年同期增長14％-18％，幅度較2018年的11.2％大幅增長，預估將達到1,440億美元至1,490億美元之間。

就過去歷史數據統計，美國消費行情自萬聖節、感恩節至年底聖誕節採購達到年度消費高峰，隔年第一季將出現旺季之後的淡季效應。

因此比較過去十年美國第四季消費旺季效果反映在S&P500零售指數上，可以發現自金融海嘯結束以來，過去10個年度之中，有7個年度S&P500零售指數在11~12月表現優於S&P 500指數；就平均報酬率而言， S&P 500零售指數也以2.20% 優於S&P500指數的1.19%。

EQM線上零售指數於2010年底創立，在過去8年之中有6個年度第四季表現優於S&P500指數；就平均報酬率而言， IBUYXT線上零售指數同樣以2.15% 勝過S&P 500指數的1.19%。

顯示每年第四季的銷售旺季，多數有利於零售及線上零售消費相關類股業績股價在11~12月份的表現更勝大盤。因此投資人可以把握至年底結束的消費行情。