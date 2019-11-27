川普特赦感恩節火雞　暗諷民主黨彈劾調查是「騙局」

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）美國總統川普當地時間26日依傳統在白宮特赦兩隻感恩節火雞。川普忍不住拿自己遭彈劾的事情開玩笑說，火雞已經收到傳票，週四(28日)感恩節當天將前往聯邦眾議院情報委員會主席謝安達(Adam Schiff)家的地下室(作證)。

綜合美聯社與中央社報導，火雞是美國感恩節大餐中不能缺少的美食，為了展現感恩節的深刻意涵，美國歷任總統有特赦感恩節火雞的傳統，但直到老布希（George H.W. Bush）擔任美國總統時，在白宮公開特赦火雞，這個儀式才成為慣例。被特赦的火雞，將可逃過遭宰殺的命運 ，在維吉尼亞州一處農場安享餘年。

川普26日按照傳統，偕同第一夫人梅蘭妮亞川普（Melania Trump）在白宮玫瑰園舉行火雞特赦儀式，川普小女兒蒂芬妮（Tiffany Trump）也出席這場活動。

正面臨彈劾危機的川普，不忘拿這兩隻分別叫做「麵包」（Bread）與「奶油」（Butter）的火雞大開玩笑。

他對這兩隻即將被特赦的火雞「麵包」與「奶油」讚賞有加地表示，牠們不論面對任何情況總能處變不驚，「這非常重要，因為牠們已經收到傳票，必須在週四出現在(眾院情報委員會主席)謝安達（Adam Schiff）家的地下室(作證)」。

川普同時對兩隻火雞表示，「你們和先前(謝安達傳喚的）那些證人不一樣，至少你們先跟我見過面了。」

美聯社報導，謝安達在國會訪客中心地下室進行關於彈劾案的秘密調查與聽證會，遭到川普所屬的共和黨抨擊。不過死對頭謝安達所屬的民主黨則強調，秘密調查非常重要。

川普同時宣稱那些所謂的證人當中，有些人他根本不認識。他還抨擊民主黨的彈劾調查根本就是「騙局」。

川普被控今年7月25日透過電話施壓烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy），調查2020美國總統大選可能的勁敵拜登（Joe Biden）父子。由於要求外國勢力干預美國大選，是違法的舉動。聯邦眾議院情報委員會，為此舉行過多場公開與秘密聽證會。

另一方面眾議院司法委員會主席納德勒（Jerrold Nadler）26日也表示，將於12月4日展開司法委員會首次彈劾調查聽證會，並邀請川普出席。不過按照目前的行程， 川普當天應該會在倫敦出席北約會議。