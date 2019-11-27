新北最高景觀餐廳 Asia 49亞洲料理及酒廊

位於新北地標百揚大樓49樓的「Asia 49亞洲料理及酒廊」，是當地最高的花園景觀餐廳，天際美景一覽無遺，特色飲饌吃喝盡興，網路好評不斷。該廳新聘主廚王鐘賢日前到任，西餐起家的他嫻熟亞洲料理，巧妙拿捏食材與香料的比重，致力於舌尖上平衡的美感，擺盤更是摩登有形！即日起推出的30道全新菜式好吃好看，價格仍是平易近人！歡迎舊雨新知前往品賞，Asia 49全天候營業，訂位專線為(02)7705-9717。

現年46歲的王鐘賢主廚，就讀大安高工時為了自籌學費，便進了林森北路的一間西餐廳當學徒，17歲就因勤奮認真，而被引薦至望重一方的亞都麗緻飯店『巴黎廳1930』習藝，謹記當時的飯店教父嚴長壽先生和法籍主廚的諄諄教導，嚴謹且系統化的歷練，奠定他矢志成為餐飲界尖兵的決心。退伍後，分別在福華、華國、花蓮美侖飯店任職，後來成為淡水福容飯店自助餐廳的主廚，2016年更被回聘為亞都中央廚房的廚務總監，在加入Asia 49前，王主廚則是多間餐廳的顧問。

源自正宗法餐美學的啟蒙，加上近30年的豐富閱歷，王主廚以「東西兼容並蓄」為自己的廚藝定位，他說「經典料理的原汁原味不容取代，但我會調整配方，讓風味提升，口感更平衡！Asia49又以調酒聞名，一些融貫東西的下酒小食跳脫傳統，翻轉進化，卻更迷人！現在是『相機先食』的年代，菜色盛盤的立體美感也要兼顧，力求創新！」

餐廳原本的暢銷品項仍然保留，但在製程和食材上都翻新調整，像是主廚重新命名的「椰奶雞肉沙嗲」(NT$320)，不但讓肉串變胖一圈，醃肉醬裡的茴香粉比例調降，卻多加了蜂蜜、干蔥和椰奶，大大提升肉質的軟嫩和香氣！烤好的肉串再淋上主廚特調的濃郁椰奶醬，伴著花生沙嗲醬上桌，肉香撲鼻，滋味升級！再以每桌必點的「泰式蝦餅」(NT$320)為例，主廚強調主食材蝦肉和豬五花一定要再加上正宗泰國紅咖哩醬，裡面的複方香料如香茅、南薑、紅辣椒和檸檬皮，才是風味地道不可妥協的元素！搭配的沾醬除了既有的梅子醬，還又多了紫蘇梅美乃滋，讓燙口蝦餅大變身，雙重美味好過癮！

「泰式酸辣海鮮湯」(NT$390)也是享譽國際的一道經典料理，主廚費工做湯，絕非只用冬蔭醬兌水而已，這湯在泰國要配飯吃，王主廚卻是多加了時蔬和年糕，也增加飽足感。做法是先用奶油小火拌炒香茅、南薑、檸檬葉以及進口冬蔭醬，便加入以小魚乾和蝦米燉出的高湯，再加椰奶、鮮奶油，稍煮讓湯汁收濃，隨後就下韓式年糕、草蝦、魚片、花枝和蛤蠣、以及脆口的銀芽、韭菜，最後再加檸檬汁。紅艷湯頭酸辣爽口，又多了椰奶香，豐富用料極其鮮美，身心俱得飽足！另一道「檸香扇貝蒸魚片」(NT$360)更在入口後，有一秒到泰國的觸動，主廚的原始菜譜來自一位泰國國寶級的女性大廚，酸甜香辣的醬汁是整道菜的靈魂，僅用了泰國魚露加棕梠糖、朝天椒、蒜碎和鮮檸汁，簡單用料卻是張力無窮！製程也不馬虎，鋪了豆腐、鱸魚片的扇貝，前後二次加醬汁以精準時間蒸熟，上桌前倒掉湯汁再淋一次，超強魅力把舌尖的味蕾都給喚醒了！

Asia 49又以創意無極限的調酒聞名，是雙北名列前茅的高空餐酒館，王主廚自是卯足全力，設計出多道下酒配飯皆宜的菜品。以芭達雅炸魚條(NT$300)和避風塘香蒜豬腳(NT$420)為例，前者使用以南洋香料醃漬半天入味的鱸魚肉，反覆沾水拍粉、油炸而成，帶著金黃鱗片的酥脆外皮，再淋上以石榴漿、薄荷酒上色的紅綠雙色西米露以及芒果醬，賣相吸睛，佐以芒果美乃滋入口，香酥迷人。後者則需將帶筋豬腳先滷再炸，掌握時間保留軟糯Q彈的口感，再結合避風塘的特色味型，與新鮮蔥、蒜、辣椒和大量自製蒜酥一同炒製，豬腳鹹甜交融、黏嘴彈牙，滿口生香！

因為極愛吃軟絲，主廚也創作一道「香烤軟絲襯奶油海膽醬」(NT$330)與來客分享，切塊軟絲先以海鹽和奶油烤到五分熟後用，但把烤盤中的鹽味奶油加上海膽醬和鮮奶油，以小火煮至濃稠，起鍋前加一點白蘭地增加香氣；軟絲即以噴槍炙燒到九分熟，淋上奶油海膽醬，且加入主廚私房自製的開胃神器─糖漬萊姆片上桌，這酸甜齊發的滋味，讓海鮮的鹹香軟Q飆到最高境界！

滿桌好菜不妨加點一道特色蔬食，除了招牌的蝦醬空心菜或是新增的春蔥銀耳炒蕈菇，主廚真心推薦綠咖哩椰奶燉蔬菜(NT$300)，取用泰國綠咖哩醬加入香茅、南薑、檸檬葉、干蔥、洋蔥等，以小火拌炒、棕梠糖調味，最後加椰漿和水稀釋，續打成泥過濾，然後摻入香菜波菜汁，以此熱騰騰的綠咖哩汁盛盅，連同燙熟的繽紛時蔬和一小盅原味椰奶上桌，賓客可以自行澆拌食材，芳香微辣的椰奶綠咖哩更凸顯了蔬果的清甜，吃來有滋有味！

主廚的新版菜單，售價大多數在三百元之列，其中的三分之一也仍是餐廳的暢銷代表作，包括曾被CNN票選為『全球50大美食』冠軍的仁當牛肉、列為死前必吃世界十大美食之一的檳城咖哩叻沙麵、以及嫩烤豬肋排、脆皮豬五花、泰式炒粿條、泰式青木瓜沙拉、火焰海鮮鳳梨炒飯…等，加上他技法多變、色味誘人的拿手創作，絕對讓人耳目一新！