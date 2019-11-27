融入手搖杯茶飲、粽子等主題 獲頒台灣教育部優良教案表揚

（圖/ 教育部國民及學前教育署 臉書） （圖/ 教育部國民及學前教育署 臉書）

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）鼓勵教師將多元文化概念融入教學，教育部甄選各校多元文化教案，今年吸引122件教案參加，最後選出23件優良教案，包括融入手搖杯茶飲、粽子及廁所等主題，讓學生了解不同文化間的差異，教育部將於11月30日頒獎表揚。

本次獲得高中職組教案特優的雲林縣私立正心高中，透過「校園廁所巡禮」帶出性別友善廁所議題，並經由男女廁比例不均的現象，歸納多元文化價值觀的差異點，將教學融合性別平等與多元文化議題。

該校強調給學生的核心概念是「換位思考」，希望讓學生培養尊重與理解的素養。

獲得國中組特優的嘉義縣民和國中，則以手搖杯茶飲原料為主題，讓新住民學生與其他同學共同探討臺灣與越南種植茶葉的衝突點，教導學生新聞辨識能力，學習除了不可輕信不實資訊外，更應對多元文化尊重與了解。

金門縣金湖國小獲得國小組特優，教案內容以不同國家的粽子為主題，將學生分成5組，分別收集日本、緬甸、越南、馬來西亞、泰國等5國的粽子資料，並製作海報上臺介紹，並實際動手包粽子，讓同學更能體驗不同文化間的差異。

教育部表示，文化與教育有著緊密的關連性，藉由「全國性多元文化教育優良教案甄選」，鼓勵教師持續精進教案製作的風氣，研發多元文化教育融入式教材。獲選優良文化教案公布後，成為教師編製教案的最佳觀摩對象，創造更多元的教學方法，提升學生對多元文化的了解與尊重。