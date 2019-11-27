台灣淡海輕軌迎週年　全球首輛幾米彩繪列車正式啟航

淡海輕軌通車週年幾米主題列車26日正式上線服務，列車裡還有可愛的實體繪本主角娃娃，讓遊客彷彿走入幾米的繪本世界裡。(圖／新北捷運公司) 淡海輕軌通車週年幾米主題列車26日正式上線服務，列車裡還有可愛的實體繪本主角娃娃，讓遊客彷彿走入幾米的繪本世界裡。(圖／新北捷運公司)

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）淡海輕軌迎週年，全球第一輛「幾米主題彩繪列車」正式啟航！新北捷運公司表示，26日起淡海輕軌將延續幾米創作的公共藝術「閉上眼睛一下下」主題，推出3列幾米主題列車與數位導覽系統，讓淡海輕軌變身成為移動式的藝術展演空間。

新北捷運公司表示，淡海輕軌是新北市第一條自建自營的路線，其中綠山線11個車站都由幾米量身打造公共藝術作品，自去年底通車至今，吸引了超過350萬人次前來欣賞與搭乘，儼然成為淡水最新的觀光亮點。

董事長陳建宇表示，為慶祝通車週年，新北捷運公司與新北捷運工程局合作推出奇幻森林、動物樂園與漂浮城市等3列幾米主題列車，將公共藝術從月台延伸到列車上，其中漂浮城市主題列車，車身內外結合小女孩、漂浮帽子與城市意象等繪本圖像裝飾，列車裡還有超可愛的實體繪本主角娃娃，讓遊客彷彿走入幾米的繪本世界裡。

淡海輕軌迎週年，全球第一輛「幾米主題彩繪列車」正式啟航！（圖／新北捷運公司）

總經理吳國濟表示，淡海輕軌通車週年幾米主題列車於26日正式上線服務，於輕軌紅樹林站固定每整點發車，為方便遊客參觀拍照，每日的固定時段將安排一列主題列車停放於紅樹林站月台，車上貼心備有網美拍照小物。

另外，26日起在輕軌紅樹林站售票處將同步發行特色一日券，分3週發行，每週發行1款，首批發行數量每款1000張。而淡海輕軌通車週年一卡通套票也將於12月初開放網路預購，整體設計走文青風格，並與主題列車設計相呼應，相關訊息將於新北捷運Ｘ淡海輕軌粉絲專頁發佈。