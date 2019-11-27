〈時評〉香港選舉趕走建制派　台灣能趕走親中派？

香港區議會選舉結果出爐，泛民派大獲全勝，贏得多數席次，建制派受到重挫，香港選民這次透過投票表達對北京政府的不滿，準備要趕走向中共靠攏的建制派，台灣明年初也要舉行大選，是否同樣能用選票趕走親中派？

根據這次投票結果，在區議會新選出的452席裡，有超過四分之三是泛民派，建制派的席次不到四分之一；和上一屆相比，泛民派只有120席，建制派約320席，如今最新民意出爐，雙方陣營可說攻守易位。

值得注意的是，這次區議會選舉的選民總數為413萬，新增選民登記大約40萬，是首投族最多的一次，由於人數占總選民的十分之一，被各界視為關鍵選民。其次，這次共有294萬人前往投票，投票率高達71.2%，不論「投票人數」與「投票率」都大幅攀升，雙雙創下歷史新紀錄。

其實，香港選民對於選舉普遍不熱衷，特別是區議會選舉，因為香港劃分成18地區，各設雖然都設有區議會，可以向政府、立法會提供各種意見，但缺乏實質的行政或立法權。

相形之下，香港比較重要的兩項選舉，首先，是立法會選舉，這是香港的立法機關，目前有70個議席，但其中有6位議員的席次，是透過區議會來產生。其次是行政長官，也就是所謂的「特首」，由選舉委員會選出，不是由一般選民直接投票，卻是選出香港最重要的領導人。

儘管如此，選舉委員會的多數成員雖被中共掌控，但並非完全不受影響，因為根據特首選舉委員會的組成辦法，1200個委員中，有117位經由民選區議員相互選出而產生。如果泛民主泛可以拿下這117席，加上原本包括立法會議員在內的非建制派選委會委員，目前逾300席，未來可望在特首選委會中取得將近500票。雖然，這個人數仍不足以決定特首人選，但對於中共內定的候選人，卻已經可構成相當程度的重大威脅。

此外，這次投票率和投票結果，反映出香港對反送中運動的看法。反送中運動是香港近年來規模最大、時間持續最久的抗爭活動，迄今仍無退燒跡象，主要原因是表達對北京政府的高度不滿外，也是對香港警察的執法持保留態度，所以有大批年輕人願意出來投票，希望在街頭抗爭之餘，透過手中的選票來向全球傳達訊息。

這些訊息包括，香港居民要爭取自己的民主，所以送走建制派主張的人士；香港人想要自己的生活模式，而不是中國的一國兩制；香港居民想要選出自己的領導人，而不是聽命於北京政府的魁儡；香港人民想要替自己的小孩決定未來，而不是取捨於中共；香港家長想要保護自己的兒女，不必再擔心受到威權政府警察的恐嚇。

香港人民的怒吼，全世界都看到了，也都聽到了，然而，台灣能不能和香港一樣，透過選票來表達對親中候選人、傾中政黨的不滿，明年一月大選結果，各國都在高度關注。