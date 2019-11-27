【高以翔猝逝】「心因性猝死」每年奪走台灣2至4萬人命　沒有心臟病也得當心

中國媒體稱台灣藝人高以翔(圖)為心因性猝死 (翻攝微博) 中國媒體稱台灣藝人高以翔(圖)為心因性猝死 (翻攝微博)

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台灣藝人高以翔今(27)日在中國浙江驟逝，中國醫療人員稱是「心源性猝死」，也就是台灣稱的「心因性猝死」，或「心臟性猝死」。

心臟科醫師蕭成儀說，年輕人猝死可能是心臟本來就有問題卻不自知，也有可能與基因遺傳有關。建議民眾保持運動，揪出無症狀心臟病。

中央社引述台北醫學大學附設醫院心臟內科主治醫師蕭成儀，27日下午受訪時表示，高以翔猝死消息引起許多心臟科醫師討論，多數醫師都認為，高以翔倒地後心臟停止，可能是心因性猝死。

蕭成儀表示，心因性猝死的高危險群分成兩類，一類是本身有心血管疾病、多重慢性病、曾心肌梗塞過的病人，有比較高的風險會猝死；但有另一類病人，相當難察覺，屬先天性心律不整，平常可能毫無症狀和徵兆，雖然少見，但一發病，就是以致命性心律不整表現。

在台灣，一般心血管疾病好發年齡是男性45歲、女性55歲；但蕭成儀表示，先天性心律不整者可能在青年時期就會發病，如20、30歲，可能本來沒有運動習慣，突然劇烈操練或考體測而暴斃，這樣的憾事時有所聞。但前提都是先有心臟問題，後續其他風險因子，如熬夜、運動等才誘發疾病發生。

蕭成儀醫師說，每個人最好都養成定期運動習慣，尤其應依照年齡制訂運動標準，年輕人應該運動得更勤。有定期運動者，一旦身體出現狀況，很容易就會因心肺功能降低、容易喘、胸悶而警覺，不會等到「大難臨頭」才發現。

蕭成儀表示，運動應該循序漸進，有些人從無運動習慣，卻突然從事高強度運動，就有猝死或其他病症猝發風險；但如果有運動習慣者，並不會因為運動強度提高而猝死，民眾不用恐慌。

另外 ，台北榮民總醫院內科部心臟科醫師鐘法博，今年（2019年) 6月22日在北榮舉辦的研討會中表示，許多民眾都對「猝死」不陌生，凡是突然失去呼吸、心跳及意識長達1小時就屬於猝死，其中多達75%是和心血管疾病有關的「心因性猝死」，存活率僅5到10%。

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專科醫師表示，心因性猝死每年在台灣奪走超過2.3萬條性命，且多達2/3發生在非心臟病患者身上。特別提醒肥胖、吸菸、有冠心病史，以及曾有暈倒、心悸等潛在危險族群，務必提高警覺。

中央社引述鐘法博說，綜合全球相關研究統計，年過35歲的成年人當中，心因性猝死盛行率約0.1至0.2%，推估全台每年有約2.3萬人至4.6萬人因此喪命，平均每小時就有2.6至5.2件心因性猝死事件發生。

值得注意的是，只有1/3的心因性猝死發生在有心臟疾病的患者身上，另有2/3是過去曾出現症狀但沒有警覺，或從未出現任何症狀者。

鐘法博指出，心因性猝死是指心跳突然或意外停止，多達88%都是心律不整所致，由於心臟出現快速跳動，導致血流無法供應重要器官，若沒有即時進行心肺復甦或電擊恐導致死亡，由於心因性猝死難以預測，成為醫界眼中的棘手難題。

鐘法博說，針對心因性猝死高危險族群，雖然有植入性去顫器可用來預防，在心臟不正常放電時即時電擊，但每一次電擊都會傷害心臟功能，若一天電擊超過3次，每次間隔5分鐘以上，就稱為「電風暴」。

根據臨床觀察，許多患者一天電擊次數高達20至30次，甚至曾有一名30幾歲男性患者，一天內就被電擊超過150次，不僅治標不治本，長久下來心臟也會變得脆弱。

鐘法博強調，心律不整的發生，大多是心臟裡的局部肌肉不正常放電所致，因此近年北榮以心導管手術搭配立體定位系統，替這類患者進行電氣燒灼手術，燒掉不正常放電的肌肉，可預防約75%致命性心律不整發生，北榮至今已替81名有電風暴的患者完成電燒手術，居亞洲之冠。

鐘法博提醒，「心因性猝死」高危險群包括:

年過35歲有冠心病的患者或有吸菸、肥胖、心血管病史者，甚至曾經暈倒、出現微小心悸、家中曾有人猝死者都是潛在危險族群，應提高警覺，及早進行基因篩檢、影像檢查等，避免心因性猝死發生。

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