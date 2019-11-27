台灣新北印度文化節踩街大遊行 寶萊塢魅力無法擋

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）2019亞洲印度文化節11月23日在新北市汐止隆重開幕並舉辦熱鬧遊街活動。新北市政府副市長吳明機用印度祈福的點燈儀式拉開序幕。已邁入第六個年頭的印度文化節，當天的印度踩街遊行活動，猶如一場熱鬧的小型嘉年華，吸引許多民眾駐足觀賞。

副市長吳明機表示，印度博物館於2017年在汐止夢想社區成立，是新北市一個重要丶推動印度文化的一個據點，新北市歡迎各種不同的文化進入，不管是本土的或各國的文化都能夠來到新北市，讓未來新北市的發展更國際化，而且融入更多文化藝術創意的來源。

來自各地的演出者及社區居民共同歡樂舞蹈踩街，活動會場有印度各種特別的文物及異國美食市集，在博物館的孟買廳及德里廳一整天都有來自印度、巴林王國、英國、香港、伊朗、日本等國的表演團體，演出包括典雅深情的奧迪西舞，宮廷舞的卡達克舞蹈，酷奇普利舞，當代寶萊塢舞蹈及不同形式的印度音樂吟唱表演。

新北市政府文化局局長蔡佳芬表示，新北市幅員遼闊，各種文化融合，尤其是印度優美的文化樂音，令人有著意想不到的文化藝術創作，著實讓人驚艷。期望透過此活動與印度的交流做出貢獻並落實新南向政策，亞洲印度文化節已成為台灣異國文化的指標和國際印度藝術家重要的朝聖及競藝聖地。

此次活動特別邀請國際知名的編導家Nidhi S Menon博士，引領來自印度，巴林王國和台灣表演團體共同演出史詩《摩訶婆羅多》傳奇，這齣流傳影響東南亞千年的歷史舞蹈劇充滿了激昂豪邁的視覺表演，以不同視角重新定義傳統史詩，令人激賞。