文藻外語大學日前與移民署簽署策略聯盟合作協議書，由副校長施忠賢與移民署副署長鐘景琨代表簽署，透過簽訂策略聯盟合作協議，未來將透過資源共享、人才培訓、專題講座、案件申辦等交流合作，讓學生有實際練習與服務的經驗，也讓移民署的服務有加乘效果。
文藻外大施忠賢副校長表示，文藻長期推動外語教育，致力於培養學子專業技能及優秀之語言能力、提供學子對多元文化之瞭解，重視學生多元學習及跨領域能力發展，積極推動學生實習及志工服務，期能透過相互合作提升學生國際觀，並學習到移民專業知識，以專業語文優勢接軌國際。
鐘景琨副署長亦表示移民署高雄地區第一服務站與第二服務站多年來與文藻有密切交流，合作成果豐碩，目前各服務站皆可提供校園預約服務或線上申請居留證，對於校內外籍生、僑生、役男與陸生可提供更便利的服務; 另也鼓勵文藻學生透過親身從事志工及移民服務的實習經驗，學習到更多元的知識並參與移民特考。（新聞轉載自新住民全球新聞網）
文藻與移民署官學合作 學生實習服務共展雙贏
文藻外語大學日前與移民署簽署策略聯盟合作協議書，由副校長施忠賢與移民署副署長鐘景琨代表簽署，透過簽訂策略聯盟合作協議，未來將透過資源共享、人才培訓、專題講座、案件申辦等交流合作，讓學生有實際練習與服務的經驗，也讓移民署的服務有加乘效果。