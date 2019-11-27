文藻與移民署官學合作 學生實習服務共展雙贏

文藻副校長施忠賢與移民署副署長鐘景琨代表簽署合作協議，希望將來透過密切合作建立更完善的通譯人才的培育機制。（照片來源：文藻外語大學） 文藻副校長施忠賢與移民署副署長鐘景琨代表簽署合作協議，希望將來透過密切合作建立更完善的通譯人才的培育機制。（照片來源：文藻外語大學）