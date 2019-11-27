逾期奶精重新混充對外販售　高雄易洲負責人遭請從重量刑

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）高雄易洲公司遭查獲將逾期奶精重新混充再對外販售，高雄地檢署昨（26）日偵結起訴，依詐欺取財、販賣虛偽標記商品罪嫌起訴易洲柯姓負責人等三人。

高雄地檢署起訴書指出，被告柯姓負責人、柯姓生管主任與侯姓廠務人員於2017年間均知悉公司庫存之「榮達奶精」將於2017年7月27日到期，被告柯姓負責人竟指示柯姓生管主任；柯姓生管主任再指示侯姓廠務人員，由侯姓廠務人員於2017年5、6月間「榮達奶精」逾有效期限前，將該奶精攪料製成「奶精半成品」、「荷蘭奶精25公斤裝」、「玫瑰花牌奶精25公斤裝」。

被告三人再於「榮達奶精」逾有效期限後，進一步攪料或分裝成25公斤裝及1公斤裝之「AAA奶精」、「荷蘭奶精」及「玫瑰花牌奶精」後，販賣與不知情之KTV、早餐店、餐廳、飲料店等商家，共詐得新台幣25萬8,247元。

檢察官另追查也發現，被告柯姓生產主管與柯姓總經理特助因公司自越南進口之「MIWON美蘭味素25公斤裝」庫存量過多，竟於2018年5、6月間，將「MIWON美蘭味素」3,250公斤分裝成每包1公斤，共3,250包，再裝入原產地為臺灣之「味春高純度味精」外包裝後，對外販售上開虛偽標記原產地為臺灣之味精。

起訴書表示，柯男、柯姓生管主任、侯姓廠務人員涉犯刑法共犯詐欺取財罪嫌，柯姓生管主任另涉犯刑法販賣虛偽標記商品罪嫌，均提起公訴。

起訴書指出，檢察官認為柯男對外販售逾期奶精製品，增加消費者罹患急性腸胃炎風險，罔顧消費者權益及獲取不法所得，且經查獲後甚至出具聲明書予下游廠商，聲稱逾期奶精未流入市面，是遭有心人士刻意將事件渲染擴大等，犯後態度惡劣，建請法院從重量刑；柯姓生管主任、侯姓廠務人員為基層員工，接獲柯隆興指示只能聽令行事，並於第一時間坦承犯行，犯後態度良好，建請從輕量刑。