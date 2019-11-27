【快訊】台灣藝人高以翔中國錄影猝逝、得年35歲　劇組聲明: 心因性猝死

更新時間: 2019-11-27 14:13

首次發稿: 2019-11-27 11:37

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）台灣藝人高以翔今(27)日凌晨錄製浙江衛視綜藝節目《追我吧》休克暈倒，後經搶救無效去世，年僅35歲。《追我吧》節目劇組就此事發佈聲明表示:

嘉賓高以翔奔跑時突然減速倒底，節目現場醫護人員第一時間展開救治，並緊急將其送往醫院。 經過兩個多小時的全力搶救，醫院最終宣佈高以翔心源性猝死 (編按: 台灣稱心因性猝死）。我們感到無比痛心和萬分悲傷。 意外發生後，節目團隊及經紀團隊一直守護在他身邊，節目組正協同其經紀團隊聯繫其家人共同妥善處理善後事宜。

成都商報報導，網友質疑《追我吧》節目難度和強度高，參與難度大。並提醒心臟驟停，黃金搶救時間僅4分鐘！大家都應學會正確使用CPR（心肺復蘇）與AED（自動體外除顫器），或可挽救一條人命。

另有網友稱，該節目被指危險係數高，明星嘉賓需完成危險挑戰。有網友認為，專業的項目應該由專業人士參與，而非沒有專業基礎的明星。

首次發稿: 2019-11-27 11:37

【快訊】台灣藝人高以翔中國錄影暈倒 搶救無效去世、得年35歲

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）藝人高以翔在浙江衛視錄製電視節目時，傳出心臟驟停、暈倒送醫急救。浙江新聞上午發布消息稱，高以翔搶救9小時無效，不幸去世。

11月27日凌晨，有部落客爆料，演員高以翔在寧波錄製真人實境秀節目「追我吧」時暈倒，心臟暫停3分鐘並搶救，該網友還貼出了救護車的照片，並表示高以翔已經送到醫院急救。

中央社引述浙江新聞上午發布新聞，證實高以翔搶救無效去世。

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爆料者透露，高以翔到醫院時，瞳孔已經放大到邊緣。

高以翔1984年出生，今年35歲，出生於台北市，是男演員、模特兒，擁有眾多粉絲。

根據貓眼娛樂，今天凌晨有網友爆料高以翔在錄製浙江衛視節目「追我吧」時突然發生意外。高以翔在摔倒後就暈倒，被搶救了10分鐘左右，之後甚至出現了心臟停止跳動3分鐘的情況，隨即被送往醫院。

騰訊新聞報導，一名在現場觀看錄製節目的觀眾表示，高以翔在跑了一段之後，喊了一句「我不行了」就倒地，隨後有不少攝影機跟上去，可能以為這是現場安排的內容。

對於媒體的求證，浙江衛視工作人員回覆騰訊新聞「等我們，感謝」，回覆新浪娛樂「有消息會同步」。高以翔經紀人電話沒有接聽。

中國媒體報導，今天（27日）淩晨1點45左右，高以翔拍攝跑步項目，突然喊「我不行了」之後暈倒，現場醫護人員心臟復蘇搶救約半小時，2點半左右送上救護車。

有網友表示，當時現場眾人圍在高以翔身邊，陳偉霆雙手合十祈禱，辰亦儒、中國男星黃景瑜也在一旁心急關切。

東森新聞引述現場消息指，高以翔當時進行的項目不是高難度而是基本跑步，可能原本狀況就不好，再加上《追我吧》節目錄製時間向來都很長。

中國媒體報導，「追我吧」是一個真人實境秀節目，這是一個都市夜景追跑競技秀，今年11月起才播出。

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圖/中國網路 (TN後製)

台灣鏡周刊報導，心源性猝死 (心因性猝死），也叫心臟性猝死，是指心跳突然或意外停止，80％以上都是心律不整導致，由於心臟出現快速跳動，導致血流無法供應重要器官，因此造成不可預期的死亡。猝死的搶救關鍵在於發病的4到5分鐘之內，超過10分鐘就很難救回，患者因經常錯過最佳搶救時機，因此存活率極低，據報導，台灣每年就有3萬人因此喪命。

心因性猝死的危險因素是有糖尿病、高血壓及猝死家族史，另外，負面情緒刺激、肥胖、抽菸及喝酒都是危險因子，其中情緒激動、過度勞累、用力排便、大量飲酒等情況下最易發生，而冬天及春天也是發生的高峰。

中國搜狐娛樂網報導指出，【心臟性猝死】是指急性症狀發作後1小時內發生的、以意識突然喪失為特徵的、由心臟原因引起的自然死亡。1979年國際心臟病學會、美國心臟學會以及1970年世界衛生組織定義的猝死為：急性症狀發生後即刻或者情況24小時內發生的意外死亡。目前大多數學者傾向於將猝死的時間限定在發病1小時內。

其特點有三，①死亡急驟，②死亡出人意料，③自然死亡或非暴力死亡。

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