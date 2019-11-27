台灣體操界第一人　國際體操賽地板新動作以「丁華恬」命名

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台灣近51年來首位摘下奧運門票的女將，「體操精靈」丁華恬又創下新紀錄。年初世界盃墨爾本站的地板項目，她展現改良後的新動作，獲得國際體操總會承認，將以她的名字來命名。

年僅17歲的丁華恬，不僅在今年世界體操錦標賽取得奧運門票，成為台灣體操界近51年來女子第一人，也在今年亞洲體操錦標賽拿下平衡木隊史首金，如今新動作獲得獲國際體操總會（International Gymnastics Federation, FIG）通過，是台灣第一個申請新動作獲總會認證的體操選手。

中華體操協會前天(25日)在臉書公布喜訊時，把這個動作暱稱為「丁丁跳」；丁華恬教練蔡恆政在PO文底下留言說：「這新動作命名是屬於全台灣共同的榮耀。」

根據人間福報的報導，這個新動作的表現方式為：

起跳時身體後仰，後腳向上成環狀，落地時180度轉向；此動作為D難度，操作將獲得0.4分，通過FIG認證以「丁華恬」命名(如下圖)。

圖/中華體操協會 (TN後製)

《自由》27日報導，台灣過去有多選手開發新動作並申請命名，例如鞍馬好手林祥威以「林祥威轉體」及聲勢如日中天的「鞍馬王子」李智凱在今年都進行申請，可惜未能如願。

丁華恬在今年世界盃墨爾本站首次於國際賽展現新動作，雖然是透過改良並延伸出的另種動作，但正好是世界第一位使用的選手，為了讓動作難度被承認及加分，教練蔡恆政才決定搶先申請命名。

經過許久等待，FIG近日終於正式公告確定「丁華恬」為名之動作能在歷史留名，目前各國選手也有人開始採「丁華恬」動作進行比賽。

中央社引述丁華恬的教練蔡恆政說，愛徒地板的新動作，其實是從現有動作加以延伸，在澳洲大獎賽有裁判建議下，才決定向總會提出申請，原本也沒想太多，沒想到順利通過總會認證，成了意外插曲。

這個以「丁華恬」命名的地板動作，動作難度為D。蔡恆政強調，接下來重心將擺在備戰2020東京奧運，會先強化丁華恬的基本功，希望愛徒可以持續進步，奧運時能在單項尋求突破，並取得決賽門票。