情勢惡化傳北京將撤換中聯辦主任 駐港公署斥報導不實

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）路透引述2名知情人士報導，由於北京當局對於中聯辦無法遏制香港情勢惡化一事相當不滿，已在深圳紫荊山莊設立危機處理中心，並考慮撤換主任王志民。駐港公署對此則嚴正否認，要求路透社「立即停止傳播不實消息」。

《蘋果》報導，香港「反送中」運動自今年6月爆發以來，情況越見嚴峻，未見平息跡象，24日舉行的香港區議會選舉中，泛民派取得壓倒性大勝，錯估民意的北京當局大受震蕩，官媒噤聲。

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《路透》報導中指出，1名不具名中國官員透露，中國政府駐香港聯絡辦公室主任（以下簡稱中聯辦）王志民只與「有錢人及中國菁英往來」，因此錯估香港民情，導致反送中運動情況越演越烈，也讓北京對王志民相當不滿。

而本次親北京的建制派在選舉中大敗，更是壓倒駱駝的最後一根稻草，報導中指出，北京將可能撤換王志民。

中國外交部駐港公署今（26）日發佈新聞稿駁斥，並稱路透社報導不實，重申香港事務純屬中國內政，不管香港局勢如何變化，中國維護國家主權決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉香港事務。

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路透報導，儘管《逃犯條例》被宣佈暫緩，而後被正式撤回，但香港民眾對於抗爭升級、港警執法過當、不斷有示威者「被自殺、被強暴」感到憤怒，仍堅持「五大訴求、缺一不可」。

《中英聯合聲明》中明確表示在「一國兩制」原則下，香港生活方式及資本主義制度維持50年不變，其高度自治被國際認為是成為繁華國際金融中心的關鍵。

消息人士指出，北京在《反送中》運動起初，既不願血腥鎮壓傷害香港的特殊商業地位，也拒絕答應示威者任何訴求，並試圖在這兩者中取得平衡，所以在今年6月9日上百萬香港民眾上街抗議後，也沒有做出表態。

但如今隨著香港情勢越發血腥暴力，北京政府繞過中聯辦，在深圳的紫荊山莊另闢新的指揮中心，數月以來已要求多名重要港政府要員包括香港特首林鄭月娥、港警高層、特區主要官員及政界親中人士等，前往聽令、討論對策。

在紫荊山莊開會的簡報也直接上送至中國國家主席習近平手上，顯見北京當局對香港複雜情勢的重視。

事實上，自6月港民與警爆發衝突以來，便有國務院副總理韓正南下坐鎮紫荊山莊的消息，而林鄭月娥宣佈暫緩修訂《逃犯條例》，也是先獲得韓正同意才對外宣佈。此外《逃犯條例》在9月正式撤回一事，中聯辦也是在後期才獲知，顯見中聯辦已被排除在中港決策之外。

報導引述一名資深香港政治評論家Sonny Lo，香港局勢讓北京當局感到危機重重，「出於安全及謹慎的渴望，是他們選擇深圳而不是香港，作為香港危機處理中心的主要原因。」

王志民於2017年9月出任中聯辦主任，作風低調，曾經在新華社香港分社任職，由於曾在福建與習近平共事，被視為習派人馬。