〈時評〉台積電的股價只有300嗎？讓中美兩大強權告訴您它的價值

台積電，這家光芒耀眼，吸引全球矚目的台灣之光，現在是股市的領頭羊，由於它的市值已達8兆元，佔台股總市值的四分之一，所以只要台積電漲，當天台股一定紅通通，鼓舞投資人信心十足，踴躍進場投資。

當台積電股價突破300元之際，它已確定躋身世界20大之列。大家長張忠謀說了一句充滿自信的話，他說，「他一點也不意外」，也就是說，台積電的價值，應該遠超過300元。

台積電奇蹟，大家津津樂道，不只是科技、經濟貢獻台灣，連員工生育率，也創造奇蹟。台積電有4.3萬名員工，去年共誕生2682名新生寶寶，佔台灣18萬多新生嬰兒的1.49%，也就是說，每100名新生兒，台積電寶寶就有1.49人，對台灣人口的貢獻，值得稱道。

不止如此，台積電去年繳稅全台第一名，達350億元，研發支出達全台灣總數的五分之一，當然是冠軍，專利權是全台製造業五分之一，又是居首，貢獻台灣GDP4.46%，供應鏈產值8000多億元，員工平均年薪200萬元，都是翹楚。

正由於研發投資正確，當台積電晶片製造突破7奈米極限後，引起中、美兩大強權的矚目。美國政府毫不猶豫要求台積電到美洲大陸設廠，因為它的技術直接影響國防安全，美國生產的F35新型戰機，正需要7奈米晶片，所以要想保有科技及軍事上的優勢，美國勢需掌握台積電的生產技術及產能。

中國呢？更不用談，不論華為、中興早就派出高層，積極遊說台積電赴中設立新廠，生產高端晶片，以掌握這個14億人口的市場。

美國遊說台積電拒絕中國的理由很簡單，美國說，你們在中國設廠，生產的晶片，將來用在飛彈上，正好對著你們台灣。

這個理由很充分，讓台積電在左右為難之際，不得不在天平秤上，多加兩個法碼在美國這邊，也難怪國際科技界，大家一致認為，台積電要想在中美兩強權之間左右逢源，恐怕沒有那麼如意。這不是經濟問題，而是牽涉到國際強權的角逐之爭，其複雜程度，可以想像。難怪張忠謀要說，當世界不安靜的時候，台積電將成為一個地緣策略家必爭之地。

台積電目前以生產成本為由，拖延赴美設廠的時間，但是究竟能拖多久？沒人看好，一般認為，它難以拗過美國各方壓力，遲早要答應美國的要求。

那麼中國方面的市場呢？台積電能夠割捨嗎？14億人口，全球最大的市場，台積電放棄難道不影響營收及獲利嗎？影響當然太大了。

這道難題目前是台積電董事長劉德音最大的頭痛，如何尋求兩全齊美之策，讓中美兩大強權都能接受，正考驗著劉德音的智慧。

不論如何，台積電對台灣的貢獻，大家肯定，其外溢效應不只是經濟、政治、社會安定，甚至也讓全世界看到台灣的成就。

當台積電股價突破300元之際，國際證券分析師一致調高它未來的價格，如果是長期投資的您，怎麼看待台積電的價值呢？