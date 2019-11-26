機密文件再增加　再教育營運作方式曝光

圖片顯示一所新疆的再教育中心，門口也有警方戒備（照片來源：資料照片／美聯社提供） 圖片顯示一所新疆的再教育中心，門口也有警方戒備（照片來源：資料照片／美聯社提供）

（台灣英文新聞 / 廖凱倫 綜合外電報導）《紐約時報》日前報導揭露一份迫害維吾爾族的中共內部機密文件，一周後國際調查記者同盟(ICIJ)揭露更多文件，當中鉅細糜遺描述「限制」他們人身自由的手段。

為了讓「被教育者」順服，當局想方設法包裝美其名就業輔導、實為文化滅絕的「教育營」。根據先前曝光的資料，官員的說法是「教導漢語、法規、技術技能等知識，增加被教育者未來的就業能力，改善其生活條件。」「每天提供伙食費價值21元人民幣以上，學習期間花費全由政府支出。」「倘若想與教育營中的家人見面，可有視頻會面」等。當中也不忘說明學員與其親屬皆為考核對象，逼使返鄉學生的順服。

文件亦提及被拘禁者「思想上受到了不良思想的感染」，並寫道「病毒清除了，身體健康了」方能重獲自由。文中所稱的「病毒」便是指極端派系的伊斯蘭教思維。文件中也提到2009年在新疆首都烏魯木齊發生的動亂、2014的炸彈恐怖攻擊，與多起國外的恐怖襲擊。

文件還把習近平包裝成「溫暖、寬宏大量」的領導人，聲稱習近平「反對」消除伊斯蘭教的存在，拒絕了於中國境內「徹底消滅伊斯蘭教」的提議，對官員們說「不要歧視」而是要「尊重」維族人擁有「宗教信仰的權利」，面對漢族人與維族人之間的「摩擦」也不要做「過度反應」。

儘管話說的漂亮，但也掩飾不了中共的迫害事實，文件揭露中共內部數千名新疆官員因被指控試圖保護維吾爾族人或妨礙拘禁而受到懲罰，如漢族領導人谷文勝身陷囹圄。

報導寫道，前新疆維吾爾自治區喀什地區莎車縣委書記王勇智曾鼓勵中共官員透過《古蘭經》認識維族傳統，以助於「解決民族不滿情緒」。疑似因憂心大規模拘禁引發反彈、有礙經濟發展，於是釋放逾7000被拘禁者，最後王因「嚴重違背黨中央治疆方略」，最後被起訴。

《紐時》報導說曝光文件論及2017年時任新疆最高安全官員、中共新疆維吾爾自治區黨委副書記朱海侖曾把英國發生的恐怖襲擊歸咎於英國政策讓人權凌駕於安全之上 , 而習近平針對2014年新疆的炸彈恐怖攻擊，對內發表演說曰「反恐怖、反滲透、反分裂」要「毫不留情」，與習先前的「不歧視」、「尊重宗教信仰」，面對「摩擦」也不要「過度反應」等言論相互矛盾。

國際調查記者同盟(ICIJ)24日還揭露更多中共拘禁穆斯林相關文件，其中一份《關於進一步加強和規範職業技能教育培訓中心工作的意見》，披露拘禁所內部如何運作。

剛進入再教育營時，學員依照審查分入強管區、嚴管區或普管區，之後可依學員表現調入各種區域。集中營內部行積分制，設有一個平台紀錄學員的培訓狀況、獎懲等各項表現，最終將依積分「獎優懲劣」，直接影響與家人聯繫的機會。

為「嚴格落實防逃跑」，學員在營中的各種位置含教室座位、寢室床位等都固定，不得自己調換。宿舍門、樓道門和樓層門必須「雙人雙鎖、即開即鎖」，監視器「全覆蓋、無死角」，監控人員則會監看、紀錄、稟報可疑情況。學員的一舉一動，包括在洗澡、親人會見、甚至是上廁所時皆遭控管。即使因生病等特殊情況，需離開中心也會有專人監控。文件更寫道，為維持秩序，要加強違規行為的處罰。

至於「結業期限」，文件揭露，普管區學員必須在集中營待一年以上，然而，結業後不代表重獲自由，他們仍然會被在地機構「跟蹤幫教」，以達到「一人不漏，全面覆蓋」的效果。

內部對工作人員的管理也不容疏忽，文件稱教育營「敏感度高」，要求「嚴格保密」，且相關重要資訊「不匯總、不傳播，不對外公開」，也不允許攜帶如手機、相機等產品進入教管場所。由此可見，中共控管森嚴，不許任何馬虎，以確保萬無一失。