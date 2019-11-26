〈時評〉疑似中國間諜投誠澳洲 小牙籤戳破大牛皮

本週我決定要等到香港選舉結果出來，才要寫這篇時評。週日看到一則報導， 在澳洲投誠的中國間諜王立強，開始時我也完全不以為意。11月25日清晨，終於看到泛民主派過半的大好消息，這時社群媒體上也看到關於王立強是否真的是共諜的評論。更重要是，在我們台大數學系大學同學的小群組中，我看到 一位立場算是比較中立的同學對於王立強的評論如下：

香港選舉25日傳出泛民主派過半的好消息，接著是疑似中國間諜王立強在澳洲投誠，而就在我們的台大數學系大學同學的小群組裡，可以看到一位立場較中立的同學給投誠者的評論說：

「我系有－澳洲客座，中文非常好，教書堅持用中文。他告訴我澳洲是美國的走狗（走狗兩字是他說的）王立強這事只說明，美國透過澳洲媒體支持蔡英文。

這王立强不知是什麼葱，如果地位這麼重要、知道這麼多事，在台灣地下老共早就把他斃了。如果是真的，老共的地下工作人員太遜了。」

關於王立強的真偽辯論主要有兩個論點，第一個評論是軍情局前副局長翁衍慶的觀點。他指出，分別是澳媒專訪時只能用中文，還有王立強有3本護照等共計10大理由，其目的只是「為求澳洲政治庇護的假冒情報人員」。第二個評論列了三個理由說王立強是真的情報人員。在他的文章中還提到「向心」這個名字和「中國創新投資公司」，這二個名字都引起我的注意，更讓我想起兩年前，我和向心見面的往事。

在新聞報導中，我們可以看到韓國瑜對於共諜試圖擾亂台灣的地方與總統大選的事，因不滿有關單位的處理方式在那邊大駡。他說，這個疑似共諜在澳洲排名80的小牙籤的澳州媒體專訪，經過美國紐約時報的轉載報導，如今到台灣變成電視台大幅報導。可說是澳洲的一隻小牙籤到美國媒體變雞翅膀，到台灣就變成金華火腿。對於他是否有拿中國政府的錢參選地方首長或總統大選一事，他強調，若有拿中國一塊錢新台幣，他就退選。並大駡NCC變髒兮兮，這種抹黑的新聞也放任各電視台播放，NCC主委瀆職應下台負責。

我認為韓國瑜會如此氣急敗壞，事出有因。韓國瑜沒有說的事，没想到這支小牙籤，竟然戳破了他吹的大牛皮。

原訂11月22日上「94要客訴」節目錄影，後改至25日中午，我提到二點，在此供大家參考：

1、25年前我為什麼要發動罷免韓國瑜

2、1997年6月底為何要國防部出兵保衛香港。

在節目當中，坐在我旁邊的台北市國民黨籍的議員游淑惠，談到如果王立強說的是真的，那麼中國的投資眼光也太精準了，他說到中國在去(2018)年5月多就鎖定韓國瑜投資，而韓國瑜是在年底的時候才開始翻轉的。這時，我突然想起我的皮包中有第一次朋友跟我提到「向心投資案」時的一張紙條。於是，我就找出我皮夾子裡面的紙條，上面有寫了幾個可能會投資我創立的公司的投資者姓名，而列在第一順位的是正是「中國創新公司」，更讓我想起和向心首次在台北轉運站附近的洒店見面的情景，以及後來約定見面及投資案未果的一些事情。

還有另一件事情，就是我曾經在 2018年六月份為了「金崙地熱電廠」造訪在台東金崙地區台東並找了台東大學某位教授。當時是希望依循我的公司與宜蘭大學在宜蘭清水地熱公園9號井的合作模式，與台東大學合作爭取台東金崙地區的油金崙一號井。後來這個案子雖然有簽了MOU，但最後因為該校的主秘反對而無疾而終。為了此案，我曾多次前往台東並借住在一位原住民朋友家。某次我與這位原住民朋友喝了一罐好酒，當時隨行的另一環保聯盟的老同事林學淵也在一起，我們喝完酒後，這位原住民頭目說：「高怪，你知道你剛剛喝的酒是誰送的嗎？」

他拿出酒盒，上面貼著一張高雄市黨部主委韓國瑜的名片。後來，隨著韓國瑜的聲勢高漲，我把這盒子上的名片拍了下來並分享到LINE給老朋友施信民及一些民進黨的政治人物，要他們注意高雄的選情。由於當時盛傳後面有台商及中國資金在支撑執著韓國瑜，我的朋友們卻跟我說「放心陳其邁的選情非常穩定」。

誰知1124高雄大翻盤，高雄綠地變藍天了。

疑似共諜的王立強在澳媒所說的，有關中國透過網軍，透過他這位情報人員，透過向心的中國創新公司，企圖操縱台灣的媒體替韓國瑜助選，還有之前與向心本人見過面，那麼我有什麼理由不相信王立強的話呢？