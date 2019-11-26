台北美福彩匯x美國極黑牛豪推「犇放和牛宴」 感受索爾神槌般霸氣的極黑牛膝

擁有多國料理的彩匯自助餐廳於即日起至2020年3月31日帶來美國蛇河農場的鮮嫩極黑和牛(SRF)，主廚謝金龍以香煎、湯涮、爐烤、油炸、燉煮及清湯沖約六種料理手法呈現，為食肉客們帶來如雷神索爾之槌的爐烤極黑和牛骨膝、冬季裡鮮香暖胃的椒麻湯涮和牛片，以及鮮香的迷你和牛蓋飯等料理，品嚐於純淨的自然環境下成長的「極黑牛」，結合日本純種和牛與安格斯牛所孕育出的優質美國和牛，飼養上更是比一般美國牛多了四倍的穀物飼養時間，除了擁有和牛的豐厚油花，還保留了安格斯牛精純扎實的肉感。

主廚以日式、台式及西式的料理手法於午、晚餐時段推出，現切肉品區除了原有的美國爐烤牛排之外，活動期間於午餐時段加碼提供爐烤極黑和牛、晚餐時段提供少見的爐烤極黑和牛膝，除了餐檯料理推陳出新，賓客位上主菜於午餐加入了極黑牛排料理供選擇，用餐搭配餐檯多款印度、台式及日料等美饌，盡情於冬季裡滿足味蕾享受；除了午、晚餐期的鮮嫩牛料理，下午餐期間則與台灣知名品牌「瓜瓜園」合作限時推出養生系的薯料理，將與在地農家契作，產地直送的嚴選地瓜，推出香脆綿密的鐵扒起士地瓜、可DIY選搭中西式醬料的地瓜薯條，還有結合印度拉茶與地瓜珍珠圓的印度珍珠拉茶，以及地瓜時蔬咖哩等料理。

2019年12月1日至2020年2月28日參與《五星把費月月抽》活動，分享對彩匯的用餐評論，月月抽好禮，幸運得主有機會抽中五天暢享自助晚餐、SRF限量潮T、品牌休閒帽及圍裙等好禮，訂位請洽02-7722-3395彩匯自助餐廳。