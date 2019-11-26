澎湖福朋喜來登響應淨灘 百人守護澎湖海灣

一年一度的聖誕佳節即將來臨，澎湖福朋喜來登推出集結海洋永續觀念、愛心公益推出「聖誕心願‧海洋永續」系列活動，由張翔閎副董事長領軍籌劃與海洋基金會今(23日)日攜手與湖西鄉龍門村合作，前往龍門沙灘進行「聖誕淨灘‧海洋永續」淨灘體驗講座，由副總經理韓邦瑛帶領下，包括澎湖福朋喜來登酒店員工、湖西鄉龍門村長洪瑞達以及百餘位澎湖在地鄉親熱情響應投入。活動共計清出近一噸海廢物，一袋又一袋的海漂物與垃圾，讓聖誕節來臨之際，讓原本佈滿海洋漂流垃圾的沙灘，還給海岸生態更乾淨的土地，以實際行動送給海洋最美麗的聖誕禮物。

根據國際淨灘組織的統計資料顯示，全世界每年有800萬噸的塑膠製品流入大海，成為無法分解的海洋垃圾。澎湖離島更是受到東北季風影響，海岸有來自世界各地的海洋垃圾不斷的沖上岸，此次活動目的希冀透過推動淨灘活動的力量共同維護美麗海洋，並正視海洋塑化危機。

此次淨灘活動，特別邀請到海洋公民基金會進行淨灘教學講座，了解水資源、淨灘與源頭減量、減塑的重要性，海洋垃圾對於環境真實的侵害，建立完整的環保觀念，以及正確教導分類拾獲的海洋廢棄物，希望攜手一起做環保，共同保護海洋，投入各項海洋環境友善活動，從源頭改變生活習慣，環境就有機會改變。

澎湖福朋喜來登酒店員工表示：『我們一起來到這裡不只要「撿」，還要「減」。』從淨灘活動中體認垃圾減量的急切性、了解正確處理垃圾的重要性，人人都能成為守護地球環境的一份子，將台灣變得更加美麗，也讓海洋生態不受到人類廢棄物的威脅，也希望喚起民眾一起維護自然生態環境。

澎湖福朋喜來登酒店致力於拓展澎湖國際觀光市場，並不忘回饋社會、投入環保與促進公益，積極透過各種形式的公益慈善活動，關懷弱勢團體。今年首度舉辦的「聖誕淨灘‧海洋永續」淨灘體驗講座，延續澎湖福朋喜來登落實公益回饋的精神，期藉由淨灘的行動，喚起民眾的環保意識，同時展現澎湖福朋喜來登承擔企業社會責任的決心。

「聖誕心願‧海洋永續」系列活動，除淨灘活動外，澎湖最高聖誕樹將於12月6日晚間18:00於澎湖福朋喜來登進行聖誕點燈啟動儀式，與民眾一起點亮美麗海灣最閃亮的聖誕樹！並於12月21日及22日兩日於酒店舉行聖誕公益市集活動，具有特色的攤商以環保永續、海廢手作、愛心公益主題結合，傳遞海洋永續觀念。這個聖誕邀請您與我們將這份美好心意傳遞給海島，一同共襄盛舉、歡慶佳節！