香格里拉台北遠東國際大飯店　歡聚圍爐饗食趣 外帶年菜預購中

2020 迎金鼠，香格里拉台北遠東飯店由各餐廳推出多種的餐飲選擇和外帶年菜，讓您闔家輕鬆享五星美味，歡慶春節！由獲得2019年米其林餐盤推薦的粵菜餐廳「香宮」(6F)以及「上海醉月樓」(39F)精彩獻上一系列團圓外帶佳餚，集結精烹細琢的粵式美饌、底蘊深厚的滬杭滋味，道道美饌皆蘊藏著廚藝團隊對消費者的佳節祝福，讓您的團聚時刻無從挑剔！主廚推薦佳餚包含年年熱賣的 「萬利添福賜—蔥燒大婆參燴鮑片」、「年年步步高─滬江年糕醬爆肥蟹」，還有榮獲2018蘋果日報年菜評比季軍的 「鮑片海鮮西滷肉」每年訂量超過百套的香宮及醉月樓外帶中式年菜套餐，六人份12,888 元起，2020年1月5日前預購套餐並且付清款項，可享85折的早鳥優惠，還再加贈該餐廳的7折餐券！喜上加喜，在開春就先搶得好采頭！搶訂年菜請洽(02)7711-2080。

此外，年節不可少的伴手禮也幫您準備好了！因應喜氣金鼠年的到來，香格里拉台北遠東國際大飯店推出「心有所鼠」、「金玉滿堂」、「鼠來報吉祥」和「福星高照」四款精緻禮籃，皮革質感的喜慶包裝，搭配頂級紅酒、凍頂烏龍茶及廣式臘腸等各式年味禮品，讓您表心意面子裡子都增光！另有10款應景禮品包含「金牌XO醬」(690元)、「綜合年糕」(688元，含馬蹄糕、傳統年糕、蘿蔔糕、芋頭糕)、「燕窩財神元寶」(1,388元)等，提貨時間自2020年1月5日起，訂購及詳情請洽(02) 7700-3155 或親臨飯店一樓 The Cake Room選購。

除夕夜的重頭戲圍爐饗宴，將於全館五間餐廳、超過二十個私人包廂精采呈獻，用美食獻上新年祝福。包括【香宮】豐盛廣式年菜、【上海醉月樓】經典滬式年味、】馬可波羅餐廳】的義式風味選擇，【ibuki】精緻京都懷石佳餚或是讓人大快朵頤的【遠東Café自助餐廳】，為您的團聚時光再添風華。同時，宴會廳也推出「鼠來寶富貴團圓宴」，特別於二樓香格里拉宴會廳及三樓遠東宴會廳提供精緻中式圍爐宴，每桌十位32, 800元+10%服務費以及每桌五位16, 800元+10%，現場還會有一連串的熱鬧非凡且年味十足的歌手表演、LED炫光舞獅秀、互動遊戲、抽獎活動以及全家福拍攝等精采活動，伴您闔家幸福聚首。