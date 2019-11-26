富邦產險「2019聯合招募計畫」 延攬核保、理賠、通路管理、會計及資訊菁英人才

富邦產險「2019聯合招募計畫」已正式啟動， 為持續厚植人力資源，延續37年市占第一的優質表現， 本次除廣納核保、客服理賠及通路管理人員外，更鎖定IFRSs以 及資訊科技兩大領域，增募會計及數位資訊人才。歡迎各界菁英於1 2月2日前至富邦金控人才招募網投遞履歷！

人才是企業永續發展的根基，富邦產險除了嚴格控管風險、 追求穩定獲利以及重視服務與商品創新外， 同時建立完善的培育制度以提升同仁專業競爭力。 富邦產險獲得多屆「台灣保險卓越獎-人才培訓卓越獎」肯定，在「 全國財金保險系所就業意願大調查」 中亦連年獲應屆畢業生票選為最嚮往的產險公司， 顯示富邦產險長期的卓越經營表現與保險教育投入， 深受社會大眾與年輕學子青睞。

富邦產險重視每位同仁的職涯發展， 致力為同仁規劃符合自我發展及組織需求的訓練藍圖， 依據不同職級提供完整紮實的訓練課程、豐富多元的學習管道， 帶領同仁於工作中成長。今年底再度展開新一波徵才計畫， 除了擴大佈局產險市場、厚植人力資源外， 更期望透過多元完整的人才培訓制度，實踐企業社會責任的使命。

本次「聯合招募計畫」除了持續招募商品核保、 通路管理及客服理賠人員外，亦針對IFRSs以及資訊科技 (數位資訊、資訊安全及RPA工程師) 人才廣發召集令，名額不限、擇優錄取。 商品核保人員負責案件報價、出單、批改承保等工作； 通路管理人員以維護現有通路與業務據點、推動集團跨售業務為主； 客服理賠人員負責處理個人保險理賠相關作業； 會計人員負責一般會計/帳務處理及IFRSs專案； 資訊安全人員負責防火牆規則風險評估；RPA工程師負責內部商業 流程之診斷與分析；數位資訊人員負責Open Data專案、大數據分析及UI/UX設計。

富邦產險說明，徵才基本條件為大學以上學歷，科系不拘，保險/法 律/商管/資訊/理工相關科系畢業尤佳。錄取人員月薪優於業界， 並享有年終獎金、年節獎金、持股信託等優渥福利制度， 只要是相關科系或具備專業技能、有志於金融發展的人才， 富邦產險都非常誠摯地邀請各方人才加入。

富邦產險「聯合招募計畫」即日起受理報名，至12月2日截止， 預定12月21日初試，12月30至1月10日進行複試，1月1 1日通知錄取名單，預計農曆年後報到。 想加入富邦產險的各方好手，千萬不要錯過！

相關資訊請詳閱富邦金控人才招募網https://www. fubon.com/financialholdings/ hr/jobs.html。