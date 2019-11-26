當創客遇上故宮-新北maker x museum的奇幻旅程

新北市政府教育局今(26)日在福和國中首創辦理「 新北Maker X Museum共創營-創客教師與故宮的奇幻旅程」 全國教師跨域教材共創營， 吸引來自全國近100名各領域教師一同腦力激盪， 希冀藉由各校教師專長及共同討論碰撞出教育火花， 產出各學習階段之創客教學指引。

12年國教課綱108學年度上路， 創客是最好實踐核心素養的方式之一。新北全國首創與國立故宮博物 院合作辦理教師跨域教材共創， 結合創客教育理念與故宮歷史文物及教學相關資源， 透過從人的需求出發，讓來自全國橫跨自然、科技自造、藝術、 數學及文學歷史等領域100名教師， 共同尋求創新解決方案及研發課程教材。

國小組主題為「故宮動物園」， 利用故宮文物素材及動物園為元素， 搭配文物及結合節慶活動動手設計實作課程；國中組為「天工開物」 ，使用雷切木工、絹印及刺繡等結合科技、國文、 歷史等相關領域搭配與現今生活連結；高中職組為「多寶格」， 利用數學幾何原理，創造出屬於自己獨一無二的多寶格。

此外，更安排邀請MAKER專業專家學者及老師， 利用故宮文物等相關素材開設三大類(傳統製造、數位加工、 美學素養) 特色工作坊，提供參與教師相關基本技能增能， 引導參與教師與任教課程及生活連結，設計跨領域教材。活動期間不 僅教師共創教材， 更邀請了新北市復興商工美工科的學生共襄盛舉發揮長才， 協助教材研發的插圖繪製與美術設計。

張明文局長表示，新北創客以「實作」、「創意」、「整合」及「 自學」做為創客教育理念，希冀藉由「新北創客123」口號--「 1個idea、2人一起動手做、三五好友齊分享」， 讓師生能夠發揮想像力，即「想得出來，就做得出來」， 實踐新北創客精神。本次共創營結合12年國教課綱素養導向， 讓老師學習如何落實到各校科技領域課程中，期盼透過創客及故宮及 產官學合作，培養可跨域創意解決問題，並可與國際競爭之人才， 希望透過此次活動讓本市教師研發出創客相關教材， 提供本市及外縣市示範參考。