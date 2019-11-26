西雅圖咖啡涉摻低價豆　消費者即日起可申請退費

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）今年10月西雅圖極品咖啡遭踢爆涉嫌就其宣稱100％阿拉比卡咖啡豆（下稱A豆）之產品，攙偽低價之羅布斯塔咖啡豆（下稱R豆）在市面販售而涉有不法情事，台士林地檢署昨（25）日傳喚劉姓總經理等6人到案說明，發現馥餘公司近年來為降低成本牟取不法利益，諭令劉總經理3百萬元交保，今（26）日劉在律師陪同下，即刻繳回1千萬元的不法所得。

士檢調查，西雅圖咖啡從2018年起，為降低成本牟取不法利益，向上游公司購買A豆、R豆後，將原僅做為濾掛式咖啡原料使用之R豆，攙入、混充或假冒為A豆，而包裝成「西雅圖Legendary義式綜合2LB」、「西雅圖ESP羅馬綜合深焙咖啡豆」等13個品項，透過自營之「西雅圖咖啡」直營店、加盟店及家樂福等賣場通路陳列販賣，目前初估獲取不法利益達新臺幣上千萬元。

士檢認被告等3人違反食品衛生管理法第15條第1項第7款規定，觸犯同法第49條第1項之攙偽食品罪及刑法第255條第1項標示不實罪，嫌疑重大，分別對被告劉姓總經理、李姓廠長及何姓員工等3人諭知交保300萬元、20萬元、5萬元。

同時，北市衛生局亦函請馥餘公司於28日15時前，下架回收涉嫌產品。消費者自即日起可憑產品或購買憑證至該公司退貨或退費(含運費)，並公告於該公司官網(專線：0800-081-398)。

13個品項為：「西雅圖Legendary義式綜合2LB」、「西雅圖ESP羅馬綜合深焙咖啡豆」、「西雅圖ESP米蘭綜合中淺焙咖啡豆」、「西雅圖嚴選早餐綜合咖啡豆(中焙)」、「西雅圖嚴選老饕綜合咖啡豆(深焙)」、「傳頌綜合咖啡2LB」、「傳頌濃縮綜合咖啡2LB」、「西雅圖ESP極品經典綜合咖啡豆」、「西雅圖ESP精緻義式焙煎綜合咖啡豆」、「西雅圖ESP曼巴綜合咖啡豆」、「西雅圖ESP居家綜合咖啡豆」、「西雅圖極品咖啡(極品深焙-特調綜合咖啡豆)」、「西雅圖極品咖啡(極品深焙-家常綜合咖啡豆)」