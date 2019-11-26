女強人！台灣斜槓藝術家謝宛儒個展　義大利創作進駐複合式藝文空間

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）台灣藝術家謝宛儒首次個展「不一樣的可能性」，帶來今（2019）年她於義大利駐村時的系列巨幅水墨創作，更被義大利人「看光光」直呼「在畫裡看到她的靈魂」，透過文化藝術產生跨國連結，該展覽自即日起於新北市享空間的2樓享逛藝廊展至2020年3月2日。

「比這世界更大的，是你勇於不一樣的可能性。」

頂著美國名校史丹佛大學光環，擁有多重身份的藝術家謝宛儒，過去於西雅圖擔任家庭醫生，多年前回台灣轉戰藝術圈，結合日本武術及水墨畫創造個人獨特風格，旗下經營宛儒畫廊並代理多位藝術家，此外自己也是個聲樂家，曾獲邀於英國植物園演出。

今（2019）年年初，她更受到羅馬當代藝術館（The Museum of Contemporary Art of Rome）的邀請，在駐義代表李新穎的協助下，前往義大利當駐村藝術家，和當地人交流並專心創作，整個人沈浸在熱愛的藝術裡而容光煥發，返台後她的小孩看到她更忍不住讚嘆，「哇！是個新媽媽呢！」

謝宛儒認為，藝術賦予人們擁有無限表達自我的能力，讓不同背景、不同國籍的人產生共鳴，她的斜槓人生都朝著幫助並療癒他人為目標前進，透過音樂、藝術將人類連結起來，實在是很不可思議。

這次，謝宛儒帶著義大利駐村的全新創作返台舉辦個展「不一樣的可能性」，藉由自己的經歷試圖挑戰許多人認為的「不可能」，展品包含多幅大型的壓克力與水墨創作。她興奮的說，「我都一直在幫別人策展，現在終於有自己的個展了！」

她分享，在義大利駐村時，有人跟她說「我在妳的創作裡看到妳的靈魂」，她沒想到透過藝術與人產生的連結是這麼直接，如此貼進彼此心房，讓她很感動！

該展已於長群建築打造的複合式藝文據點「享空間」登場，在寬敞明亮的2樓展覽空間展至明（2020）年3月2日。



謝宛儒（手持麥克風）個展開幕吸引人潮參觀（圖/謝宛儒提供）





展覽現場（圖/謝宛儒提供）



展覽資訊（圖/謝宛儒提供）