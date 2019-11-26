  1. 首頁
  2. 新住民

力求台灣資訊無時差 這個網站連新住民媽媽都按讃

By 李文潔, 台灣英文新聞－編輯
2019/11/26 16:32
（圖/ 移民署台北市服務站）

（圖/ 移民署台北市服務站）

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）移民署臺北市服務站11月25日辦理新住民家庭教育，邀請曾擔任空服員的新住民張麗英分享育兒秘訣，並在現場介紹移民署專為新住民設置的「新住民全球新聞網」，讓新住民在台資訊無時差。

張麗英結婚來臺灣已經有9年多，畢業於緬甸仰光經濟學院的她，在緬甸曼德勒航空公司當空中服務員，婚後她離開父母及家鄉親戚朋友，踏上臺灣這塊土地。張麗英表示，來到臺灣時中文幾乎都看不懂，所以自己也到國小念書，從注音符號開始學習，終於努力讀完國中學業順利畢業。

張麗英分享時也提到，她在臺灣的生活中不可缺少就是當志工，目前在積穗國小、鶯歌國中當母語老師及志工，因為兒子開始上幼兒園時，每天都哭，希望媽媽在學校陪他上課，就這樣開始走上志工媽媽這一條路，目前也在雙和區文教中心當志工導覽員，在新北市立圖書館當志工故事媽媽，也發現自己當志工很歡喜也很開心。

對於移民署設置的「新住民全球新聞網」的網頁及臉書，張麗英表示，她使用後，獲得許多有用的必知資訊，例如醫療、健保、法律、新二代培力計畫與獎學金、還有新住民節日活動等等，肯定臺灣對於新住民的照顧真的很用心，讓新住民在臺生活資訊無落差。

臺北市服務站主任蘇慧雯說，移民署關懷剛入境的新住民，規劃生活上重要事項讓新住民了解，因此辦理家庭教育課程，另外也委託義美聯合電子商務公司設置「新住民全球新聞網」以體現政府充分照顧新住民的心意，歡迎新住民朋友多多利用。
新住民
新住民全球新聞網
移民署
緬甸

相關新聞

感謝有你！ 臺灣臺中市模範移工選拔開始受理報名
感謝有你！ 臺灣臺中市模範移工選拔開始受理報名
2019/11/25 15:54
臺灣新竹巿職訓學長姐回娘家 新住民媽咪自製暖胃麻辣燙
臺灣新竹巿職訓學長姐回娘家 新住民媽咪自製暖胃麻辣燙
2019/11/25 15:54
義大教授入籍「做臺灣人」 古奇財經YouTube放眼全球
義大教授入籍「做臺灣人」 古奇財經YouTube放眼全球
2019/11/24 16:10
馬來西亞超市行銷臺灣農產品 農委會開拓穆斯林消費市場
馬來西亞超市行銷臺灣農產品 農委會開拓穆斯林消費市場
2019/11/24 16:02
臺灣臺中市府創異鄉鋪生產合作社 新住民女力崛起
臺灣臺中市府創異鄉鋪生產合作社 新住民女力崛起
2019/11/23 15:50