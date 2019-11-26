台南3歲男童染腸病毒併發腦幹腦炎病逝　初期症狀似感冒

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）疾管署今（26）日公布，上週新增4例腸病毒併發重症病例，其中一名3歲男童初期症狀類似感冒，最後出現心肺衰竭及休克情形，不幸於11月中旬過世，經檢驗審查確認為腸病毒71型。

疾管署表示，4例腸病毒併發重症病例為北部9個月男嬰、13歲與17歲少年，及台南3歲男童，發病日介於10月底至11月中。其中北部9個月男嬰因發燒、嘔吐、肌抽躍、意識改變等症狀收治住院，經檢驗確診為克沙奇A6型感染併發腦炎。

北部13歲與17歲個案初期均有發燒、口腔潰瘍症狀，因出現肢體無力情形收治住院，經檢驗確診為腸病毒71型感染併發急性無力肢體麻痺，以上3人經治療後均已出院。

而台南3歲男童於10月下旬發病，發病初期以發燒、流鼻水等症狀為主，後續因腹痛、嘔吐、食慾不振等症狀收治住院，並出現意識改變、呼吸困難、心肺衰竭及休克情形，雖經加護病房積極救治仍不幸於11月中旬死亡，經檢驗審查確認為腸病毒71型感染引發腦幹腦炎。

疾管署表示，腸病毒並非幼兒專利，青少年甚至是成人都有感染的可能，只是大多症狀較輕微，與感冒不易區分，最有效的預防方法為正確勤洗手。

由於5歲以下幼兒仍是腸病毒重症高危險群，提醒民眾於幼兒感染腸病毒後一週內留意其病情變化，一旦發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍(無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮)、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆，務必立即送大醫院治療。