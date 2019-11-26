慕軒飯店GUSTOSO義式海鮮晚間套餐

時近年末，公司行號或家庭親友常有聚餐需求，位於台北最美敦南林蔭大道的慕軒飯店GUSTOSO義大利餐廳，自即日起至11月30日止，凡加入慕軒飯店LINE@生活圈好友，享平假日『星光晚間海鮮套餐』第二套免費優惠，立馬為荷包省下1,280元！免費貴賓只須支付原價10%服務費，等於一位只要768元(含服務費)即可大啖澎派的藍泳蟹鮮蝦帆立貝燉飯及主廚沙拉、湯品、義大利麵與特製甜點，兩人同行立刻揪團出發！加入LINE@生活圈好友：https://line.me/R/ti/p/%40yek3561t

慕軒飯店2樓的GUSTOSO義大利餐廳以義式經典料理著名，嚴選新鮮的季節食材，不用過多的烹調方式影響食材的鮮美。本次活動推出的『星光晚間海鮮套餐』每套原價1,280元，澎派豪爽的主菜《陳放老米海鮮藍泳蟹肉燉飯襯鮮蝦及帆立貝襯烏魚子》吸引眾人目光，以進口義大利米加入蝦高湯與肉質細緻的藍泳蟹熬煮，讓鮮味完整融進燉飯每顆米粒中，飯上鋪滿炙燒鮮蝦、香煎帆立貝及鱸魚、現燙花枝等，最後灑上烏魚子碎粒提味，每一口都是滿滿海味療癒人心。套餐另含清脆爽口《青蘋果凱薩沙拉佐杏仁檸檬汁》，耗時慢燉、滋味酸甜《義式蔬菜羅勒番茄清湯配香蒜麵包》和香醇柔滑不膩口《奶油培根蛋黃義大利麵》，飯後再來上一品《主廚特製甜點》作為美好尾聲。

此外，飯店1樓的URBAN331威士忌酒吧也推出『每周三，我與微醺有約』活動，即日起至12月25日止，調酒暢飲2小時只要599元+10%，可選長島冰茶、環遊世界、螺絲起子等六款經典調酒，小周末就慵懶坐享復古皮製沙發，拋開塵囂沉悶，優雅品飲醇酒風味。