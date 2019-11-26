為愛轉職美髮師 台灣勞動部助新住民剪出新人生

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）來自印尼的李金風，3年前來台工作，偶然機會下認識在中壢火車站旁經營美髮沙龍的妻子張妙玲，2人婚後一起經營美髮沙龍。為培養一技之長，減輕妻子負擔，李金風參加勞動部開設的「髮藝造型設計實務班」學習美髮技術，終於圓夢成為1名專業美髮師。

新住民李金風來台時間不久，加上對台灣文化還很陌生，語言也較吃力，讓李金風在求職時四處碰壁，最後只能在家幫忙照顧小孩，或者偶爾在客人應接不暇時擔任助手。

為了培養一技之長並減輕老婆的負擔，他下定決心對外尋找資源學習髮藝，後來看到職訓課程的傳單廣告，才得知勞動部勞動力發展署桃竹苗分署委託社團法人中華髮學苑交流協會開設「髮藝造型設計實務班」，訓練內容規劃時下最流行的剪髮造型教學，並涵蓋洗、燙、染髮及頭皮護理等技術教學，李金風覺得很符合需求，隨即報名參訓。

經過2個多月不斷地訓練及練習，再加上假日也跟著訓練單位一起參與義剪活動，讓李金風累積不少實戰經驗，終於蛻變成一位專業的美髮造型師

妻子張妙玲表示，店內大部分多是印尼或泰國籍的客人上門來剪、燙或洗頭髮，假日生意好的時候，同時間就有16組客人在店內等待服務，有時根本分身乏術，現在老公加入成為新力軍，可以幫忙分攤工作。

桃竹苗分署長賴家仁指出，桃竹苗分署鼓勵即使沒有相關工作經驗或專長的失(待)業者透過職前職業訓練的補助計畫能學習或增進工作技能，課程費用補助80%至100%，非自願性離職者、特定對象含長期失業者等，更可享課程費用100%全額補助。