澳媒再爆中國間諜滲透國會　澳洲安全情報組織進行調查

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）聲稱自己是中共間諜的王立強上週六透過三家媒體坦承其身分，引起全球關注討論，澳洲世紀報（The Age）以及澳洲第九頻道（Nine Network）25日播出的「60分鐘」（60 Minutes）節目再度揭露，中國情報單位企圖利用大量金援，滲透澳洲國會。

澳洲世紀報報導指出，中國情報單位透過陳姓墨爾本商人（Brian Chen）去年拿出百萬澳幣，鼓勵32歲的澳洲自由黨黨員、墨爾本豪車經銷商趙波投入國會選舉，趙波一年前向「澳洲安全情報組織」（ASIO）坦承此事。然而，趙波今年3月在墨爾本一間旅店內離奇死亡，目前警方仍未查出趙波的死因。

ASIO最高長官Mike Burgess在聲明中表示，ASIO認真看待報導指控內容，但在節目播映前他們已對該案有所掌握並持續調查中。

Burgess以該案尚在調查中，表示無法提供進一步評論，但他在聲明中證實外國情報活動持續對澳洲構成威脅。

另外，澳洲國會情報及安全委員會主席Andrew Hastie24日表示，對於投誠澳洲並供出中共海外間諜活動的王立強，澳洲應予庇護。

澳媒揭露中共對澳洲國會的滲透，趙波並非第一例。新唐人報導，今年9月，該國首位華裔聯邦女議員廖嬋娥也被揭曾任職中共統戰機構。

廖嬋娥也是澳洲自由黨成員，但澳媒揭露，她曾在中國海外交流協會下屬廣東分會和山東分會擔任理事。有澳媒隨後採訪廖嬋娥，她在採訪中多次否認中共是極權政府以及中共在南海的軍事擴張屬於非法行為，以致於主持人質問她是否「中共在澳大利亞的代言人」。

報導指出，今年5月，廖嬋娥贏得了墨爾本奇澤姆選區選區的議員席位。而趙波一直是該選區的自由黨成員。