東南亞語正夯 移民署提供高雄大學學生機場實習機會

高雄大學東語系系主任王清棟(左)、移民署高雄機場國境事務隊副隊長李政展簽署「實習合作備忘錄」(圖片翻攝自國立高雄大學網頁) 高雄大學東語系系主任王清棟(左)、移民署高雄機場國境事務隊副隊長李政展簽署「實習合作備忘錄」(圖片翻攝自國立高雄大學網頁)

國立高雄大學東亞語文學系炙手可熱，連內政部移民署也知道，日前雙方簽署「實習合作備忘錄」，提供高雄國際航空站（高雄小港機場）學生實習名額，特別安排學姊（第3屆越南語組畢業生）、移民官許文馨分享值勤心得，提供學弟妹未來職涯規劃參考。

簽約儀式由東語系系主任王清棟、移民署高雄機場國境事務隊副隊長李政展主持與代表簽署，專案助理教授阮氏美香規劃統籌該實習計畫。根據內容，自明（2020）年1月起，韓語組、越語組學生可選擇前往高雄機場實習移民官工作業務，熟悉與旅客應對進退技巧，協助旅客通關流程，包括「e-Gate（入出國自動查驗通關系統）」、「f-Gate（外來人口出境快速查驗閘門）」、「電子Ａ卡（上網填寫入境登記表）」，從中認識各類旅客並完成有品質的服務。

許文馨當（2014）年畢業就高中「移民署特考3等越語組」榜眼（該年需求員額9名，東語系包辦5名），結業分發至桃園國際機場，期間表現優秀被選派至越南受訓，日前在小港機場服務。

許文馨強調，任何職務都有辛苦之處，也曾經歷累到下勤務澡也不洗倒頭就睡的日子，但仍鼓勵學弟妹把握該實習機會，不僅可發揮語言專長協助旅客通關流程，精進專業兼累積機場實務，未來報考移民官更具優勢。（新聞轉載自新住民全球新聞網）