美議員將推法案 允台灣人員在美政府機構秀國旗

美國參議員克魯茲近期將推出法案,盼鬆綁美方對「台灣主權象徵」的禁令。知情人士說,法案指示美國務院及國防部准許台灣外交、軍方人員在美政府機構內展現國旗、穿制服。

曾任美國總統川普、前美國總統小布希(George W. Bush)國務院資深顧問的惠頓(Christian Whiton)22日出席智庫活動時透露,共和黨籍參議員克魯茲(Ted Cruz)計畫推出「台灣主權象徵法案」(Taiwan Symbols of Sovereignty Act,簡稱Taiwan SOS Act),盼部分解除因美國「一中政策」所造成台灣人員的限制。

中央社當日向克魯茲辦公室求證,但無法取得回應。克魯茲發言人今天才回覆證實,克魯茲與同仁正研擬新法案,盼讓台灣外交及軍方人員在美國執行勤務時,能展露國旗並身著制服。這位發言人強調:「十分重要的是,美國與世界其他地區與台灣站在一起,並拒絕被中國共產黨霸凌。」

知情人士告訴中央社記者,「台灣主權象徵法案」指示美國國務院及國防部,准許台灣外交及軍方人員在美政府機構內展現中華民國國旗;法案也指示國務院移除2015年發布的「對台交往準則」(Guidelines on the Relationship with Taiwan)。

知情人士透露,「對台交往準則」為美國政府機密文件,連對美國國會都無法提供,國會人員只能在國務院授權並派人陪同情況下,私下閱讀這份文件。

根據這位人士指出,美方2015年發布的「對台交往準則」,起源於當年一月台灣駐美代表處在雙橡園的爭議升旗事件。駐美代表處當時在雙橡園舉行元旦升旗典禮,是睽違36年後中華民國國旗首次在華府飄揚,引發美方強烈不滿。

知情人士表示,應中國大使館要求,時任美國總統歐巴馬(Barack Obama)政府發布「對台交往準則」行政備忘錄,禁止駐美代表處人員進入美國國務院大樓、禁止台方在雙橡園升旗,也不准在美國政府機構內展示中華民國國旗。

除此之外,知情人士指出,美國國防部也依據「對台交往準則」,禁止前往美國軍校進行交流訓練的台灣軍方人員穿著制服或展露國旗。

這位人士透露,大部分台灣軍方人員在抵達美方基地時,因此須為制服「進行消毒」,包含移除制服上國旗及軍種標誌,有些甚至只穿著沒有任何標示的美軍制服。

也因為這份「對台交往準則」,知情人士透露,美國國務院及國防部皆不能在社群網站上,張貼任何包含中華民國國旗等會推廣台灣主權的事物。

美國國會美中經濟暨安全審查委員會(USCC)近期公布的年度報告也針對「對台交往準則」提出建議。報告建議國會指示美國行政部門,准許現役台灣軍方人員在訪美期間得以穿著制服。