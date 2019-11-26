〈時評〉假如「王立強」是真的

自稱中國叛逃間諜的「王立強」，是真有其人其事，還是打從根本就一齣間諜是假、爭取政治庇護才是真的的鬧劇？真正的答案可能不會很快就水落石出，甚至於牽扯其中的民主澳洲、美國、台灣和「苦主」共產中國，最後可能陷入各說各話、不了了之的結局！

吾人當然沒有能耐證明或否證「王立強」的間諜身分，但是，吾人可以點出相關有看頭的幾個地方。

其一：當澳洲開始敲鑼打鼓將「王立強」連人帶名推到媒體第一線，中國官方馬上出示「王立強」所屬「2016閩0723刑初77號」的光澤縣人民法院「判決書」，上海公安局則通報指稱「王立強」涉詐騙案在逃。劇情假如到此就打住，被將一軍的澳洲眼看是滿臉豆花了；不過，峰迴路轉、張力十足的是，澳洲方面四兩撥千斤地回應了：「王立強」只是對該名叛逃間諜的虛擬化名，並非其真名實性！果如是，中國煞有介事的「王立強」「判決書」，和台灣當年候選人學歷造假的「犀牛皮事件」豈非異曲同工，是如假包換的偽造文書？這諜對諜請君入甕的精彩一幕，堪稱間諜戰過招的經典！

其二，那一廂，「王立強」才在澳洲指證歷歷「香港兩家上市公司『中國創新投資』和『中國趨勢控股』係直屬中共最高情報機構的間諜基地」，他以中國創新投資員工身分作為掩護，受該公司主席（以「向心」為化名的「高級特務」）指揮，滲透台灣、影響台灣選舉的工作。這一廂，向心及其妻子龔青於本月二十一日入境台灣，並在24日晚間準備桃園機場搭機離境前，被移民署境管人員攔下，送北檢問訊。向心夫妻身分曝光與攜手來台，時間點之敏感、巧合，比慧星撞地球還神奇難得！

其三，「王立強」在澳洲聲稱「從香港以海外名義，捐款給（當時的中國國民黨高雄市長候選人）韓國瑜兩千多萬人民幣」，韓國瑜則以「如果我有拿中國共產黨一塊新台幣，我會退出總統大選」自清。撇開韓國瑜罄竹難書的謊言經歷，也不論當年宋楚瑜說「我在夏威夷沒有5棟房子，若有，馬上退選」，實則房子位在舊金山兒子宋鎮遠名下的話術，人家「王立強」明明說「以海外名義」，「兩千多萬人民幣」，怎麼變成中國共產黨名義？還扯啥新台幣的？

說真格的，中國要捐款給台灣的代理人，會笨到用中國共產黨的名義嗎？透過共諜、台商、白手套、黑道、地下匯兌、宮廟，用美金、人民幣、這個幣那個幣，管道多又方便。這些中國同路人，額頭上會刻著「中國共產黨代表」？這些來自中國共產黨的鈔票上，會註記著「中國共產黨捐贈」？真是少白痴了！

（作者為新竹教育大學退休副教授）