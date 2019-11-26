設計人必看！世界排版之父台灣首展　永不妥協實驗精神超叛逆

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）世界設計新浪潮教父魏因加特首度登台展覽！讓大家了解排版設計的奧妙，更重要的是，還有魏因加特叛逆的個性及創新的思維模式，以及永不放棄的實驗精神，更大力鼓舞現代設計師，該展自即日起展至1月9日。

瑞士新浪潮設計之父沃夫岡‧魏因加特（Wolfgang Weingart）不僅撼動西方對排版及印刷的設計思考，也影響世界對現代主義平面設計的表現形式，其早在2000年出版的「My Way to Typography」一書，不斷顛覆突破舊時代規範與框架的精神，終塑立出獨樹一格的設計語言，現中文譯本「設計新浪潮——魏因加特字體排印學之路」也已首度發行。

「設計新浪潮——魏因加特字體排印學之路」歷時兩年醞釀，為卵形設計葉忠宜與臉譜出版合作推出，以排版設計（typography）為主軸，完全聚焦於平面設計領域的設計書系，選書範疇亦涵蓋色彩、歷史、設計思考等層面。

伴隨著中文譯本的發行，為了讓喜愛平面設計的人更了解這位享譽盛名的設計大師，也同步推出與書名同名的展覽，瑞士出版社Lars Müller Publishers GmbH與台灣的臉譜出版共同授權，由財團法人文心藝術基金會和森 3 SUN SUN MUSEUM主辦，並由王耀邦（格式設計）及葉忠宜共同策展，並於文心藝所（Winsing Art Place）及森3 （SUN SUN MUSEUM）兩場地展出。

策展人王耀邦表示，風格的養成需要時間，而這次於文心藝所展出的作品橫越1970至1990年，得以讓觀者凝視其完整的時代風格與脈絡。魏因加特自主學習與獨立思考的特質，是所有投身設計者的典範。在他看來，沒有甚麼形式或技術是不能被質疑的，唯有盡可能的去理解事物本質，才能跳脫固有思維，打破設計原則。

設計師葉忠宜說明，魏因加特在排印設計的思考可以說是一連串自我探索的過程，這是每一個設計師都會經歷到的，而每一次的突破都來自對『本質性』更深的提問與思辯。

該展自即日起至2020年1月9日於文心藝所及森3展出，文心藝所將展出大師的經典設計創作，12幅大尺度的影像，聚焦於魏因加特在1970年代後期的經典設計作品所呈現出的成熟魅力及特色；森3則以文件展形式呈現魏因加特的創作歷程及其關鍵時期的思維脈絡，系列講座對談及詳情請前往網站查詢。



展覽資訊（圖/格式設計）



展覽現場（圖/格式設計）



展覽現場（圖/格式設計）



展覽現場（圖/格式設計）



展覽現場（圖/格式設計）