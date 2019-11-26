涉當中國間諜 美籍華裔導遊同意認罪協議

美國舊金山華裔前旅遊業者彭學華（Xuehua Edward Peng，音譯）為了減輕刑期，今天同意認罪，承認在未登記下擔任中國代理人。

美聯社報導，彭學華遭控從事非法外國代理人活動，將美國國安資訊交給中國官員後，他在法院與檢方達成認罪協商，同意服刑4年，並支付3萬美元（新台幣91萬元）罰金。

然而，加州奧克蘭聯邦地區法院法官吉里安（Haywood S. Gilliam Jr.）拒絕在3月宣布判決前接受認罪協議。

現年57歲的歸化美國公民彭學華9月底在加州海威德（Hayward）的住家中被逮捕，讓鄰居相當驚訝。鄰居受訪時指出他平時為人友善，喜歡豪華轎車。

彭學華今天身穿橘紅色囚衣出庭，以中文發言，並透過人員翻譯。他告訴法官他了解協議的條件，並承認有罪。

檢察官表示，彭學華曾聽從中國一名中間人命令，在飯店房間留下現金，換取裝有機密國安資訊的小型電子儲存裝置。

檢察官說，美國國安從未暴露在風險之中，因為彭學華獲得的資訊是由聯邦調查局（FBI）一名雙面特工所提供。中國政府也有接觸過這名雙面特工，要他從事間諜工作，但他決定通報美國政府。

彭學華在認罪協議中表示，他在2015年一趟出差與一名中國國安部人員接洽後，同意為對方收集並傳送情報。他2015至2018年6度執行任務，曾留下多達2萬美元在信封。

彭學華表示：「我從未被告知這些裝置中的內容為何，也對儲存內容一無所知。」

如果他在審判中被判定有罪，可能面臨最高10年徒刑及25萬美元罰金。