研究：每週飲酒一次　罹頭頸癌風險增1.6倍　下咽癌增19倍

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）愛喝酒的人當心！根據國家衛生研究院研究結果，無論飲酒量多寡，飲酒者罹患頭頸癌風險都是不飲酒者的1.6倍，且飲酒頻率及量越高者，罹患頭頸癌的可能風險也越高。

頭頸癌名列我國男性常見癌症第四名，其中包含口腔癌、口咽癌、下咽癌與喉癌等。大多數頭頸癌的致癌主因為吸菸、嚼檳榔與飲酒，即所謂的「A（Alcohol，酒精）、B（Betel nut，檳榔）、C（Cigarette，香菸）」三大危險因子。

台灣自1997年實行菸害防治法之後，男性吸菸的盛行率從1996年的55.1%降為2017年的26.4%，男性嚼檳榔的盛行率也從2007年的17.2%降為2017年的6.1%，吸菸與嚼檳榔的人口顯著下降。相反的是，國人的酒精消耗量卻呈現持續上升的趨勢。

國家衛生研究院癌症研究所口腔癌研究團隊與國立成功大學附設醫院共同合作，針對飲酒行為對於頭頸癌的風險及預後的影響進行研究。相關研究成果發表於國際權威期刊《Scientific Reports》及美國癌症研究協會期刊《Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention》。

研究發現，每週至少飲酒一次者，無論飲酒量多寡，罹患頭頸癌風險高於不飲酒者1.6倍，而飲酒頻率及飲酒量越高者，將會增加罹患頭頸癌的可能風險，其中，好發的頭頸癌類型以下咽癌最多，為19倍，其次為口咽癌3.8倍與喉癌1.5倍。研究也發現，酒精不但會引起頭頸癌的形成，也可能會促進頭頸癌的生長及轉移。

根據國際癌症研究署(International Agency for Research on Cancer)的研究指出，飲酒所產生的乙醛為一級致癌物。國家衛生研究院癌症研究所口腔癌研究團隊張書銘副研究員解釋，酒精進入人體後，會先由乙醇去氫酶(ADH)代謝成乙醛，再由乙醛去氫酶(ALDH2)代謝為醋酸。

然而，如果ALDH2基因產生變異或缺損，除了讓人在喝酒後容易出現臉紅、心悸之外，也因為無法有效代謝乙醛，導致乙醛容易在體內累積，因而增加罹癌風險。值得注意的是，在我國ALDH2基因變異率更高居全球之冠，大約兩人之中就有一人有此變異的情形。

張書銘副研究員指出，酒精代謝基因ADH1B與ALDH2的變異將會影響酒精致頭頸癌風險的程度，其中，約50%的頭頸癌發生率與飲酒有關。此外，有飲酒的人需要戒酒超過十年，才能將罹患頭頸癌的可能風險降到與從未飲酒者相同。

其他國際研究發現，除了頭頸癌之外，飲酒同時也會增加罹患其他癌症的風險，包括食道癌、肝癌、大腸癌及乳癌。由於台灣飲酒人口及飲酒量持續增加，加上約一半的國人缺乏完整的乙醛去氫酶功能，期盼透過這次的研究成果，能讓國人重視飲酒所帶來的健康危害，進而減少自身的飲酒行為，為自己的健康把關。